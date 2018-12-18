Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака предусматривает для всех знаков зодиака, стихией которых является Земля, благоприятный день. Дважды думать перед тем как что-либо делать стоит знакам стихии Воздуха и Огня, ведь их стабильность в этот день будет шаткой. Читайте гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.
В этот день не рекомендуют посещать места массового скопления людей. Стоит остерегаться энергетических вампиров – людей, которые любят по-скандалить, поссориться, плести интриги. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 18 декабря 2018 для Овна
Покой и уединение – это то, на что Овны сегодня захотят тратить свое свободное время. Впрочем ghb хорошем настроении можно и отправиться на прогулку и заняться интересными делами в компании добрых друзей.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 18 декабря 2018 для Тельца
Ничего не бойтесь, если хотите достичь успеха, а этот день придаст вам решимости. Скорее всего сегодня вам легко будет удаваться трезвое мышление, что поможет четко сформулировать свои цели и задачи.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 18 декабря 2018 для Близнецов
Если есть сомнения относительно дела, которое задумали – отложите его решение до четверга. Подписывать договоры, заключать сделки и соглашаться на что либо сегодня стоит только при стопроцентной уверенности.
Рассчитывать на везение не стоит, прежде всего, руководствуйтесь холодным и трезвым расчетом
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Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 18 декабря 2018 для Рака
Сегодня ваши "внутренние демоны" будут иметь сильное влияние. Чтобы не наделать глупостей, стоит быть осмотрительным и следить за своими словами, а главное – поступками.
В этот день вам хорошо будут даваться рутинные дела. Во второй половине дня на работе возможно неожиданное приятное известие.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 18 декабря 2018 для Льва
Сегодня вы можете испытывать повышенный аппетит – позвольте себе полакомиться чем ни будь вкусным, но при условии что оно будет еще и полезным. В этот день противопоказана тяжелая пища.
Полезно заниматься работами по дому, устроить уборку, избавиться от хлама.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 18 декабря 2018 для Девы
Сегодня Дев ждет благоприятный день. Однако стоит быть внимательными и прислушиваться к себе. При этом не желательно вступать в жаркие споры.
Выгодные дивиденды принесет время, вложенное в обучение. Сны, увиденные в ночь на 18 декабря, могут иметь особое послание.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 18 декабря 2018 для Весов
Сегодня для Весов день будет благоприятным для смены имиджа – можно посетить парикмахера, разобрать вещи в гардеробе.
Важные дела начинать не стоит. Заработанные водолеи могут дать себе поблажку и работать не на все 200%.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 18 декабря 2018 для Скорпиона
Скорпионам сегодня стоит отдаться монотонной работе, которая поможет сохранять спокойствие и погасить раздражительность.
Предусмотрительность, сдержанность и аккуратность должны стать главными вашими поводырями на этот день, именно они уберегут от мелких невзгод и сохранят душевное равновесие.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 18 декабря 2018 для Стрельца
Для Стрельцов этот день добр, чтобы заложить начало важных изменений в жизни. Время благоприятно для прощания с вредными привычками. Даже небольшие изменения начатые сегодня покажут хороший результат.
Важно в этот день двигаться и не засиживаться на месте.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 18 декабря 2018 для Козерога
Сегодня у Козерогов может родиться уникальная идея, которая перевернет с ног на голову не только вашу жизнь. Не бойтесь отдать много сил на создание прекрасного – это может быть и вкусный ужин для друзей или семьи, разговоры с которыми сегодня будут идти как по маслу.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 18 декабря 2018 для Водолея
Сейчас у вас очень коммуникативный период. Используйте его для налаживания новых знакомств и установления дружеских связей. Полезно посетить друзей, особенно тех, которые живут не слишком близко возле вас и которых вы не видели давно.
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Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 18 декабря 2018 для Рыб
В этот день вас окутает внутренний покой и желание проанализировать недавнее прошлое. Есть высокий шанс сделать правильные выводы и увидите, то что еще недавно бежало от вашего ума.