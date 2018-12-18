Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака предусматривает для всех знаков зодиака, стихией которых является Земля, благоприятный день. Дважды думать перед тем как что-либо делать стоит знакам стихии Воздуха и Огня, ведь их стабильность в этот день будет шаткой. Читайте гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день не рекомендуют посещать места массового скопления людей. Стоит остерегаться энергетических вампиров – людей, которые любят по-скандалить, поссориться, плести интриги. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 декабря 2018 для Овна

Покой и уединение – это то, на что Овны сегодня захотят тратить свое свободное время. Впрочем ghb хорошем настроении можно и отправиться на прогулку и заняться интересными делами в компании добрых друзей.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 18 декабря 2018 для Тельца

Ничего не бойтесь, если хотите достичь успеха, а этот день придаст вам решимости. Скорее всего сегодня вам легко будет удаваться трезвое мышление, что поможет четко сформулировать свои цели и задачи.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 18 декабря 2018 для Близнецов

Если есть сомнения относительно дела, которое задумали – отложите его решение до четверга. Подписывать договоры, заключать сделки и соглашаться на что либо сегодня стоит только при стопроцентной уверенности.

Рассчитывать на везение не стоит, прежде всего, руководствуйтесь холодным и трезвым расчетом

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Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 18 декабря 2018 для Рака

Сегодня ваши "внутренние демоны" будут иметь сильное влияние. Чтобы не наделать глупостей, стоит быть осмотрительным и следить за своими словами, а главное – поступками.

В этот день вам хорошо будут даваться рутинные дела. Во второй половине дня на работе возможно неожиданное приятное известие.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 18 декабря 2018 для Льва

Сегодня вы можете испытывать повышенный аппетит – позвольте себе полакомиться чем ни будь вкусным, но при условии что оно будет еще и полезным. В этот день противопоказана тяжелая пища.

Полезно заниматься работами по дому, устроить уборку, избавиться от хлама.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 18 декабря 2018 для Девы

Сегодня Дев ждет благоприятный день. Однако стоит быть внимательными и прислушиваться к себе. При этом не желательно вступать в жаркие споры.

Выгодные дивиденды принесет время, вложенное в обучение. Сны, увиденные в ночь на 18 декабря, могут иметь особое послание.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 18 декабря 2018 для Весов

Сегодня для Весов день будет благоприятным для смены имиджа – можно посетить парикмахера, разобрать вещи в гардеробе.

Важные дела начинать не стоит. Заработанные водолеи могут дать себе поблажку и работать не на все 200%.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 18 декабря 2018 для Скорпиона

Скорпионам сегодня стоит отдаться монотонной работе, которая поможет сохранять спокойствие и погасить раздражительность.

Предусмотрительность, сдержанность и аккуратность должны стать главными вашими поводырями на этот день, именно они уберегут от мелких невзгод и сохранят душевное равновесие.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 18 декабря 2018 для Стрельца

Для Стрельцов этот день добр, чтобы заложить начало важных изменений в жизни. Время благоприятно для прощания с вредными привычками. Даже небольшие изменения начатые сегодня покажут хороший результат.

Важно в этот день двигаться и не засиживаться на месте.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 18 декабря 2018 для Козерога

Сегодня у Козерогов может родиться уникальная идея, которая перевернет с ног на голову не только вашу жизнь. Не бойтесь отдать много сил на создание прекрасного – это может быть и вкусный ужин для друзей или семьи, разговоры с которыми сегодня будут идти как по маслу.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 18 декабря 2018 для Водолея

Сейчас у вас очень коммуникативный период. Используйте его для налаживания новых знакомств и установления дружеских связей. Полезно посетить друзей, особенно тех, которые живут не слишком близко возле вас и которых вы не видели давно.

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Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 декабря 2018 для Рыб

В этот день вас окутает внутренний покой и желание проанализировать недавнее прошлое. Есть высокий шанс сделать правильные выводы и увидите, то что еще недавно бежало от вашего ума.