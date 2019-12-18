Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2019 года, предполагает удачную сутки для романтических встреч. Они будут иметь в это время особый шарм. Читайте гороскоп на 18 декабря 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

Стоит прислушаться к себе и не поддаваться на чужие капризы и манипуляции. Забота о себе принесет результат. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 декабря 2019 для Овнов

Сутки обещает представителям знака очень большой поток жизненных сил. Вы почувствуете это в виде мощного желания изменить свои привычки или имидж. Много кто стремиться стать видимым и узнаваемым даже в ситуациях, которые, казалось бы, не приносят популярности.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 18 декабря 2019 для Тельцов

Сутки подарит хорошую возможность собрать все силы для деловых начинаний. Однако, прежде чем действовать, проанализируйте препятствия. Вашими союзниками сегодня будут Скорпионы.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 декабря 2019 для Близнецов

Энергия дня будет склонять многих к приятной, хоть и скоротечной, романтике. Не ленитесь урвать свой кусок такого хода событий – удовольствие гарантировано.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 декабря 2019 для Раков

Сегодня вы найдете важный ключ для понимания подсознательного. Вам будет казаться, что вы понимаете каждого человека, который встречается вам на пути. Если в ваши планы входило порадовать других, то сегодня идеальное время это воплотить в жизнь.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 18 декабря 2019 для Львов

Вам может показаться, что вы теряете контроль над многими вещами. В профессиональных разговорах вы не будете понимать ни начальника, ни коллег. Будьте максимально четкими в своих словах и попробуйте слушать внимательно – так вы сможете вернуть понимание снова обратно на свою сторону.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 декабря 2019 для Дев

Сегодня вам будет легко прощать все несовершенства и недостатки. Люди будут чувствовать связь с вами, поэтому вы можете заметите усиленный интерес к своей персоне. Те, кто казалось не может быть вашими друзьями, вдруг найдут общий знаменатель с вами.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 декабря 2019 для Весов

К ужину у вас накопится неиспользованная энергия. Используйте ее для активного отдыха. Творческие дела также будут удаваться хорошо.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 18 декабря 2019 для Скорпионов

Вас ждет сложный день. В командной работе вам сегодня будет не комфортно, поэтому займитесь индивидуальными моментами. Хитрость и интеллект помогут вам избежать проблем, с которыми не справились ваши коллеги.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 18 декабря 2019 для Стрельцов

Тем, кто начал томиться от жизни, стоит подумать об изменении окружающей среды. Это поможет стать более вдохновленным и довольным.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 декабря 2019 для Козерогов

Хорошим спутником для представителей знака сегодня будет бывший друг, с которым недавно охладели отношения. Также сегодня для вас будет полезным пребывание на природе особенно приятным будет сочетание этих двух факторов.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 18 декабря 2019 для Водолеев

Любите жизнь, даже если она не идеальна. Звезды помогут увидеть несколько позитивных моментов в вашей жизни, на которые вы раньше не обращали внимания.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 декабря 2019 для Рыб

Вложите время в планирование долгосрочных заработков. Умерьте необходимость быть первым во всех видах деятельности сегодня. Роль лидера вам подходит, но сегодня ваша активность может наткнуться на сопротивление.