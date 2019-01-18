Гороскоп на сегодня, 18 января 2019 года, предусматривает день удачный для духовных поисков, открытия новых знаний, знакомств с новыми культурами и стилями жизни. Читайте гороскоп на 18 января 2019 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день не стоит закрываться в себе, а наоборот лучше идти на контакт с окружающим миром. Поэтому не гнушайтесь возможностью познать новое, если вам представится такая возможность. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 января 2019 года для Овнов

Значительные финансовые затраты не приведут к краху, однако покупки все же стоит сопоставлять с собственным бюджетом.

Посвятите вечер выполнению повседневных обязанностей, завершение недоделанных дел.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 18 января 2019 года для Тельцов

Сегодня стоит прощать тех, на кого вы сердиты. Желательно заняться уборкой в местах, на которые вам всегда не хватало времени – выбросить ненужные вещи, убрать там, где меньше всего хочется убирать, вытереть пыль там, где вы ее редко протираете.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 января 2019 года для Близнецов

Сегодня Близнецам гарантирован успех у лиц противоположного пола. Вам присуща изрядная харизма. Смело отправляйтесь на встречу приключениям!

А вот за рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит. В этих сферах сегодня вам лучше ступать протоптанными путями.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 января 2019 года для Раков

Сосредоточьтесь на своей работе и личностном развитии. Вечеринками и шумными компаниями стоит пожертвовать в пользу книгам и другим учебным материалам.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 18 января 2019 года для Львов

Сегодня со Львами злые шутки могут играть ошибки прошлого. Вероятно, людям захочется вспомнить ваши старые грехи и упрекнуть ними. Постарайтесь не обращать внимание на таких персонажей и не брать их мнению во внимание. Всем свойственно ошибаться и старые ошибки не могут быть причиной для упреков в настоящем.

Читайте также: Гороскоп на неделю 14-20 января 2019 года для всех знаков Зодиака

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 января 2019 года для Дев

День удачен для общения, особенно неторопливого и душевного. Удачно будут проходить новые знакомства, у одиноких есть шанс найти себе пару.

И все же внимательным стоит быть с алкоголем, поскольку сегодня будет легко перебрать меру.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 января 2019 года для Весов

У Весов наступило идеальное время для амурных дел. Одинокие представители знака могут смело отправляться на романтическое свидание. Звезды будут способствовать новым знакомствам.

Финансовые вопросы желательно решить в первой половине дня, ближе к вечеру есть шансы допустить ошибку расти.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 18 января 2019 года для Скорпионов

Свободное время проведите за интересным занятием: почитайте, послушайте музыку. Не спешите принимать серьезные решения в личной сфере.

Вы можете организовать небольшую встречу друзей, чтобы поговорить, посмотреть хороший фильм. Массовых мероприятий лучше избегать.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 18 января 2019 года для Стрельцов

Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций и не раздувать их. Не позволяйте нарастать напряжению в семье. Если у вас возникают недоразумения – старайтесь решать их сразу. Главное сохраняйте спокойствие и не паникуйте, ведь так только выбьете себя и других из колии.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 января 2019 года для Козерогов

Проведите день в комфорте и покое. Однако вечером все же не стоит отказываться от шумных компаний. Тем, кому захочется остаться дома не помешает заняться планированием будущего.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 18 января 2019 года для Водолеев

День принесет приятные сюрпризы для одиноких Водолеев, которых недавно постигла интересная встреча. Чувство влюбленности поглотит вас с головой, а романтические свидания принесут массу энергии и силы на новые свершения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 января 2019 года для Рыб

В личной жизни вам нужно больше прислушиваться к своему партнеру. У вас накопилось много проблем, которые вы упорно игнорируете. После такого откровенного разговора, ваши отношения станут только крепче и надежнее.