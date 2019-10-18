Гороскоп на сегодня, 18 октября 2019 года, предусматривает день, удачный для посещения людных мест. Стоит быть осторожным с алкоголем, который сегодня может вызвать избыток неприятностей. Читайте гороскоп на 18 октября 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Стоит быть осторожным со словами. Опрометчиво сказанная острая фраза может спровоцировать конфликт, улаживание которого займет немало времени. Поэтому лучше дважды думайте перед тем, как сказать лишнее. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 18 октября 2019 для Овнов

Постарайтесь сделать свой дом более комфортным и уютным, сейчас это вам вполне по силам. К тому же, если вы будете работать вместе с семьей или любимым человеком – это поможет вам укрепить ваши отношения.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 18 октября 2019 для Тельцов

Азарт может сыграть в судьбе Тельцов печальную роль. Будьте осторожны с неопределенными заработками и сомнительными людьми. Лучше больше внимания уделите делу своей жизни.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 18 октября 2019 для Близнецов

Близнецы, вспомните, что ваша жизнь принадлежит вам и не стоит откладывать ее на потом. Сделайте то, о чем давно мечтали и не бойтесь себе позволять быть такими, какими вы есть.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 18 октября 2019 для Раков

Ракам может выпасть возможность встретиться с товарищем, которого давно не видели. Не бойтесь сами стать инициатором такой встречи.

Больше времени стоит уделить и родным. Позвоните тем, с кем давно не разговаривали. Вероятно, что они имеют для вас хорошую весть.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 18 октября 2019 для Львов

Судьба улыбнется Львам, которые давно искали успокоения или ответы на вопросы. Найти нужную подсказку удастся в книге или разговоре. Только не горячитесь и хорошо обдумывайте информацию.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 18 октября 2019 для Дев

Девам сегодня улыбнется фортуна на любовном фронте. И не важно, есть ли у вас пара или нет. Милый разговор поднимет вам настроение на долгое время, поэтому не стесняйтесь и выходите на контакт.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 18 октября 2019 для Весов

Лучше всего, если вы сегодня будете давать себе достаточно времени на решение конкретных вопросов, а также советоваться с близкими. Иногда лучше переждать, чем потом сожалеть.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 18 октября 2019 для Скорпионов

Скопионам сегодня будет везти, однако на халяву ожидать не стоит. А вот награда за сделанное или даже сказанное доброе слово может появиться в самый неожиданный момент.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 18 октября 2019 для Стрельцов

Начните день с занятий, которые приносят удовольствие именно вам. Не стесняйтесь выделить немного времени на самих себя. Вот увидете, ни родные, ни работа от этого не пострадают. Конечно, об опозданиях все же лучше предупреждать.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 18 октября 2019 для Козерогов

Стоит быть осторожным с азартными ситуациями. Не стоит становиться перепуганным трусом, но и в авантюры бросаться не желательно. Старайтесь все решения принимать с холодным расчетом.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 18 октября 2019 для Водолеев

На Водолеев ￼ожидает особый сюрприз от родного человека. Это может быть родственник, друг или любимый человек. Попробуйте воспринять дар с благодарностью, даже если на первый взгляд сюрприз окажется не совсем уместным или мелочным.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 18 октября 2019 для Рыб

С вами в этот день произойдет много непредсказуемых и незапланированных событий. Чем больше времени вы будете проводить в кругу друзей и подруг, тем больше будет неожиданностей.