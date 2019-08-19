Гороскоп на 19 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 19 августа 2019 года, предусматривает удачный день для начала нового. Также время благоприятно для дел с деньгами. Читайте гороскоп на 19 августа 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.
Стоит уделить достаточно внимания самочувствию, но не желательно подтакать собственной лени. В романтической сфере сегодня будет везти многим. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 19 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 19 августа 2019 для Овнов
На работе вас ждет успех. Однако помните, что содействия только сил сверху маловато для хорошего результата. Чтобы получить желаемое, придется приложить немало усилий. В важном деле прислушайтесь к советам других, но окончательный вывод делайте только после детального анализа.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 19 августа 2019 для Тельцов
В этот день больше делайте то, что действительно важно, и откажитесь от дел, которыми вы займетесь на показ. Лицемерие, обиды, осуждение или хитроумные планы в отношении других оставьте в прошлом.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 19 августа 2019 для Близнецов
Будьте щедрыми и искренними в первую очередь по отношению к своим родным людям. Вечер желательно провести в кругу семьи или в одиночестве. От деструктивных занятий и тяжелой еды лучше отказаться.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 19 августа 2019 для Раков
Ваше умение взвешивать все за и против при каждом решении сегодня пригодится. Вероятно, вы сможете удачно применить его на работе, что в дальнейшем положительно повлияет на улучшение вашего материального положения. Время благоприятно для взвешенных действий и неторопливых решений.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 19 августа 2019 для Львов
Откажитесь от мыслей об амурных делах, лучше займитесь заботой о себе самом. Подумайте, как вы можете сделать свой стиль жизни более здоровым.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 19 августа 2019 для Дев
На работе вас будет сопровождать удача. Конфликтов с руководством или коллегами не будет, а при малейшем намеке на них проявляйте сдержанность. Возможно успешное завершение дела, что принесет вам деньги.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 19 августа 2019 для Весов
В этот день повышен риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Если вы водитель – будьте внимательны за рулем и не нарушайте правила.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 19 августа 2019 для Скорпионов
Избегайте нереалистичных проектов, потому что они могут затянуться надолго и принести вам немало хлопот. Вероятны просчеты в финансах или мошенничество. На работе лучше действовать с осторожностью из-за высокого шанса влияния недоброжелателей. Будьте особенно вежливы и сохраняйте спокойствие.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 19 августа 2019 для Стрельцов
Внимательно прислушивайтесь к потребностям своего организма. Чрезмерные физические нагрузки не желательны, однако легкие занятия спортом пойдут на пользу.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 19 августа 2019 для Козерогов
День лучше подходит для завершения дел, чем для начала новых. Начинать новые можно лишь в случае, если они краткосрочные. От дел, в которых вы не уверены, держитесь подальше, решения по ним отложите на следующую неделю.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 19 августа 2019 для Водолеев
Вероятно, на работе вас ожидает множество дел, которые потребуют решения. Упорный труд – это именно то, что вам сейчас нужно. Водолеям-прокрастинаторам стоит отодвинуть лень на второй план и взяться за дело.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 19 августа 2019 для Рыб
Займитесь наведением порядка в своих мыслях – проанализируйте, где вы окунаетесь в иллюзии, гордыню или ложь. Возможно, самое время начать медитировать. В этот день противопоказаны алкоголь, экстремальные занятия и жаркие споры.