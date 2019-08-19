Гороскоп на сегодня, 19 августа 2019 года, предусматривает удачный день для начала нового. Также время благоприятно для дел с деньгами. Читайте гороскоп на 19 августа 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Стоит уделить достаточно внимания самочувствию, но не желательно подтакать собственной лени. В романтической сфере сегодня будет везти многим. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 19 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 19 августа 2019 для Овнов

На работе вас ждет успех. Однако помните, что содействия только сил сверху маловато для хорошего результата. Чтобы получить желаемое, придется приложить немало усилий. В важном деле прислушайтесь к советам других, но окончательный вывод делайте только после детального анализа.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 19 августа 2019 для Тельцов

В этот день больше делайте то, что действительно важно, и откажитесь от дел, которыми вы займетесь на показ. Лицемерие, обиды, осуждение или хитроумные планы в отношении других оставьте в прошлом.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 19 августа 2019 для Близнецов

Будьте щедрыми и искренними в первую очередь по отношению к своим родным людям. Вечер желательно провести в кругу семьи или в одиночестве. От деструктивных занятий и тяжелой еды лучше отказаться.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 19 августа 2019 для Раков

Ваше умение взвешивать все за и против при каждом решении сегодня пригодится. Вероятно, вы сможете удачно применить его на работе, что в дальнейшем положительно повлияет на улучшение вашего материального положения. Время благоприятно для взвешенных действий и неторопливых решений.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 19 августа 2019 для Львов

Откажитесь от мыслей об амурных делах, лучше займитесь заботой о себе самом. Подумайте, как вы можете сделать свой стиль жизни более здоровым.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 19 августа 2019 для Дев

На работе вас будет сопровождать удача. Конфликтов с руководством или коллегами не будет, а при малейшем намеке на них проявляйте сдержанность. Возможно успешное завершение дела, что принесет вам деньги.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 19 августа 2019 для Весов

В этот день повышен риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Если вы водитель – будьте внимательны за рулем и не нарушайте правила.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 19 августа 2019 для Скорпионов

Избегайте нереалистичных проектов, потому что они могут затянуться надолго и принести вам немало хлопот. Вероятны просчеты в финансах или мошенничество. На работе лучше действовать с осторожностью из-за высокого шанса влияния недоброжелателей. Будьте особенно вежливы и сохраняйте спокойствие.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 19 августа 2019 для Стрельцов

Внимательно прислушивайтесь к потребностям своего организма. Чрезмерные физические нагрузки не желательны, однако легкие занятия спортом пойдут на пользу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 19 августа 2019 для Козерогов

День лучше подходит для завершения дел, чем для начала новых. Начинать новые можно лишь в случае, если они краткосрочные. От дел, в которых вы не уверены, держитесь подальше, решения по ним отложите на следующую неделю.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 19 августа 2019 для Водолеев

Вероятно, на работе вас ожидает множество дел, которые потребуют решения. Упорный труд – это именно то, что вам сейчас нужно. Водолеям-прокрастинаторам стоит отодвинуть лень на второй план и взяться за дело.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 19 августа 2019 для Рыб

Займитесь наведением порядка в своих мыслях – проанализируйте, где вы окунаетесь в иллюзии, гордыню или ложь. Возможно, самое время начать медитировать. В этот день противопоказаны алкоголь, экстремальные занятия и жаркие споры.