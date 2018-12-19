Гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для кропотливой работы. Возможны обострения мелких бытовых конфликтов, поэтому лучше запастись спокойствием. Читайте гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака дальше в материале.

Сегодня дела хорошо пойдут у тех, чья работа связана с финансами. Другим, вероятно, удастся вернуть долг, о котором они уже почти забыли. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 19 декабря 2018 для Овна

Многим Овнам в этот день захочется довести начатые дела до конца – даже если к постели придется просто таки ползти изможденным и усталым. Однако ощущение завершенности подарит тот покой, которого Овны так давно хотели. Силы удастся восстановить очень быстро.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 19 декабря 2018 для Тельца

В этот день будут повышены возможности проявить независимость и доброту. Дела с хорошим намерением и от всей души будут получаться легко. Высокая вероятность проявить себя как хорошего хозяина и семьянина. Финансовые расходы не приведут к краху.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 19 декабря 2018 для Близнецов

Настоящую радость принесет чувство самодисциплины. Вас окрылит счастье в момент, когда вы сможете противостоять соблазну, а не слепо поддаваться ему. Уверенность Близнецы получат благодаря ощущению собственной значимости, которое будет выныривать из глубины вашего сознания.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 19 декабря 2018 для Рака

Клевета и ложь в этот период отдадутся сторицей и очень больно ударят. Рекомендуется избегать двусмысленностей, лицемерия. Желательно проявить добрые намерения и помочь тем, кто в этом нуждается.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 19 декабря 2018 для Льва

Полезно заняться делом или отдыхом не в одиночестве. Компания других людей в этот день пойдет на пользу. Стоит заводить новые знакомства и проявлять свои ораторские и лидерские способности.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 19 декабря 2018 для Девы

В общении с людьми обращайте внимание не на поверхностное, а на глубинное. Так вы сможете для себя открыть новые и более искренние грани связи с другими людьми.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 19 декабря 2018 для Весов

Для Весов, которые уверены в своих отношениях, хорошее время для их укрепления и на новые уровни. Одиноким в это время стоит оглянуться вокруг. Есть высокая вероятность заметить человека, который в дальнейшем может добавить красок вашей жизни.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 19 декабря 2018 для Скорпиона

Скорпионам сегодня по силам если не невозможное, то как минимум многое. Все что потребуется от вас – направить вдохновение в правильное русло и не потратить его. Настройтесь на хороший лад и приступайте к тому, что давно откладывали. Под вечер возможно получение долгожданной вести.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 19 декабря 2018 для Стрельца

В этот день главными вашими спутниками будут смелость и уверенность. Доводите начатые дела до конца. Вас сегодня будет сопровождать уверенность и вдохновение.

В отношениях с родными и друзьями откиньте строгость и проявите ласку – это воздастся вам сторицей.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 19 декабря 2018 для Козерога

Козерогам сегодня рекомендуют заняться духовным развитием и исследовать собственные возможности. Рекомендуется составить план действий, которые нужно выполнить, чтобы достичь своей мечты и планов.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 19 декабря 2018 для Водолея

Залог успеха – трезвая голова и Водолеям об этом сегодня следует помнить, как никогда. При этом трезвым рекомендуют быть как в переносном, так и в прямом смысле этого слова.

Водолеям-бизнесменам в этот день могут не слишком удачно даваться дела, возможны сомнительные предложения и встречи с ненадежными партнерами.

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Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 19 декабря 2018 для Рыб

На материальное обогащение сегодня Рыбам рассчитывать не стоит. А вот хорошая новость из ниоткуда к вам таки прилететь может.

Хорошо будут идти амурные дела. Вечером Рыбам можно отправиться на прогулку, особенно тем, у кого нет пары.