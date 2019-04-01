Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2019 года, предусматривает курьезный день. Сегодня стоит не забывать об иронии и юморе. Читайте гороскоп на 1 апреля 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Понедельник может показаться днем с большим количеством жарких дискуссий. Не стоит слишком переживать из-за услышанного и конфликтовать. Споры удастся быстро уладить. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 1 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 апреля 2019 для Овнов

Понедельник может показаться не самым лучшим днем недели, но в конце концов вы закончите его с позитивным настроем. Не стоит пренебрегать возможностями, которые перед вами будут возникать.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 апреля 2019 для Тельцов

Вы готовы подождать, пока эмоции в к определенным проектам и отношениям угомонятся. Это взрослая позиция, которая в конце принесет вам выгоду. Не забудьте найти время на то, что будет способствовать вашему прогрессу в жизни.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 апреля 2019 для Близнецов

В последнее время вы видели, как далеко готовы двигаться, чтобы поддерживать отношения. Не забывайте про этот опыт и сделайте выводы, особенно, если вы слишком жертвовали собой в отношениях.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 апреля 2019 для Раков

В планы Раков вмешаются незваные гости. Вам придется откорректировать свой график, чтобы сделать день удачным. В конце концов, звезды сегодня будут благосклонны и если приложить усилия, то можно добраться туда куда хотите и с тем, с кем планировали.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 апреля 2019 для Львов

День для Львов будет полон энергии, которая поможет продавать таланты, завоевывать репутацию и увеличивать банковский счет. Важным в успехе будет ваша целеустремленность и твердость в принятии решений.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 апреля 2019 для Дев

Смелость и скорость – ваши врожденные качества, но сегодня вызовы судьбы будут сдерживать энтузиазм. В острых ситуациях старайтесь вовремя сдержать свой гнев и направить его в конструктивное русло. Например, словами объяснить свою позицию.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 апреля 2019 для Весов

Для достижения целей сегодня придется не гнушаться компромиссами и договоренностями. Будьте последовательными и четко очерчивайте границы для себя и для тех, с кем вы имеете общие интересы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 апреля 2019 для Скорпионов

Сегодня вы можете встретить на своем пути собеседника, с которым завяжется глубокая и искренняя дискуссия. Такое событие принесет большой заряд энергии – не забывайте быть искренними и открытыми.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 апреля 2019 для Стрельцов

Жизнь богата замечательными встречами, невероятными совпадениями и странными перипетиями. Именно сегодня Стрельцы смогут почувствовать это на себе. Не стоит волноваться – атмосфера будет полна любви.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 апреля 2019 для Козерогов

Отбросьте сомнения в сторону и начинайте воплощать задуманное. Не стоит волноваться из-за возможных трудностей, ведь они – часть жизни. Преодолев непростую задачу, получите больше уверенности в собственных силах.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 апреля 2019 для Водолеев

Отношение интересов других выше своих – это дело благородное, но восхищаться им не стоит. Здоровый эгоизм и трезвое понимание своих сил и потребностей помогут не переборщить с альтруизмом. Если пренебречь заботой о себе – можно нарваться на неприятности.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 апреля 2019 для Рыб

Если открыто высказываете свое недовольство, то делайте это честно. Прежде всего, не перекладывайте вину на других. Ответственными за вашу жизнь и ваши решения являетесь лишь вы сами, даже, если на первый взгляд кажется, что это не совсем так.