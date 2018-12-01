Гороскоп на 1 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для Весов и Скорпионов. Рожденным под знаками Тельца и Льва вместе с тем не помешает быть осмотрительнее, чем обычно. Читайте гороскоп на 1 декабря для всех знаков зодиака дальше в материале.

Сегодня можно смело отправляться в путешествие. Вероятность возникновения негативных инцидентов минимальна. Однако за кошельком и вещами все же стоит присматривать, причем это касается и тех, кто отправляется в совершенно короткую дорогу. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 1 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 1 декабря 2018 для Овна

День не подходит для стрижек и смены имиджа. Для одежды лучше выбирать сдержанные цвета. Не слишком стоит ожидать помощь других. Из-за высокой занятости большинство сегодня заботиться в первую очередь о себе.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 1 декабря 2018 для Тельца

Отпустите ситуацию, дайте делам в жизни происходить естественным образом, и вы будете удивлены, когда увидите, как изменится ваша реальность и насколько счастливее вы станете.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 1 декабря 2018 для Близнецов

День не слишком благоприятный для Близнецов, которые занимаются научной работой – возможны неожиданные повороты в делах и обнаружение подводных камней. Тем, кто занимается торговлей, вероятно удастся решить сложные задачи и довести до конца то, что было начато ранее.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 1 декабря 2018 для Рака

Ракам сегодня следует достаточно времени отвести для заботы о своем здоровье. Подумайте, не стоит ли пересмотреть вам режим дня, питания и привычки. Звезды будут способствовать изменениям.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 1 декабря 2018 для Льва

Сегодня Львам можно смело полагаться на интуицию – она подскажет правильные пути. Впрочем полагаться на нее стоит только при стопроцентной уверенности, если ее нет – отложите дело до лучших времен.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 1 декабря 2018 для Девы

Девы сегодня могут ни с того, ни с сего почувствовать на себе давление – вероятно, вам не будут нравится рамки, которые поставит руководство или близкие люди. Не переживайте! Чтобы достичь желаемого результата, часто необходимо действовать в строго установленных рамках и инструкциях, да еще и с дополнительными обязанностями.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 1 грудня 2018 для Весов

Сделайте что-то необычное и попробуйте вырваться из рутины. Можете смело решаться на что-то новое и попробовать поэкспериментировать. День хорош для любых изменений, при этом сегодня не обязательно выходить из дома – главное не просиживать все время на диване.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 1 декабря 2018 для Скорпиона

Сегодня Скорпионам будет везти в разговоре с лицами противоположного пола. Вам присуща изрядная харизма. Смело отправляйтесь на встречу приключениям!

А вот за рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит. В этих сферах сегодня вам лучше ступать протоптанными путями.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 1 декабря 2018 для Стрельца

В этот день не стоит гоняться за двумя зайцами, а лучше выполнять дела одно за другим. Это же касается и любых других планов и действий. На амурном фронте большинство ждет затишье, а вот семейным может выпасть на долю важный разговор.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 1 декабря 2018 для Козерога

Вероятно, вам придется прибегнуть к пересмотру бюджета, в частности пересмотреть лимит допустимых расходов. Некоторым Козерогам сегодня представится возможность взяться за дополнительную работу. Это поможет сбалансировать ваше финансовое положение, хотя и придаст усталости.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 1 декабря 2018 для Водолея

Отношения с родными и друзьями будут иметь склонность складываться как никогда удачно. Тем Водолеям, которым от природы присуща чрезмерное упрямство, сегодня будет получаться легче воспринимать действительность и идти на компромиссы без эмоциональных потерь.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 1 декабря 2018 для Рыб

Избегайте участия в закулисных интригах. Постарайтесь не вмешиваться в не слишком этические беседы о других, чтобы самому не пострадать от таких же сплетен.

У многих представителей знака сильным будет стремление к переменам. Однако сегодня лучше отдайтесь фантазиям, а решительные действия отложите до лучших времен, которые вот-вот придут.