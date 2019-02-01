Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака

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Гороскоп на сегодня 1 февраля 2019: гороскоп для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака / 24 канал

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2019 года, предусматривает день, полный искушений – они будут подстерегать в самых неожиданных местах. Читайте гороскоп на 1 февраля 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня можно решительно браться за важную работу. Также не стоит бояться смелых идей – есть высокие шансы заручиться поддержкой. Благоприятным этот день будет и для укрепления семейных отношений. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

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Гороскоп на 1 февраля 2019 для Овнов

Овны сегодня имеют шансы разгадать тайны, над которыми они ломали голову последние несколько недель. Скорее всего окажется, что все загадки имели свои причины.

Во второй половине дня вероятны срывы запланированного и нарушение графика.

Телец (21 апреля – 20 мая)

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Гороскоп на 1 февраля 2019 для Тельцов

Тельцов сегодня ждет нелегкое задание, но его выполнение будет иметь очень выгодные плоды. Не стоит терять время на гаджеты и прочие второстепенные дела. День потребует полной концентрации на выполнении запланированного.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

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Гороскоп на 1 февраля 2019 для Близнецов

У Близнецов сегодня может проснуться незаурядное чувство юмора. Представителям знака будет хотеться поддразнивать коллег и неустанно шутить. Что ж, звание души коллектива вам гарантировано!

Рак (22 июня – 22 июля)

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Гороскоп на 1 февраля 2019 для Раков

Любое перемещение, которое выходит за пределы вашей привычной деятельности, пойдет на пользу. В будничных делах хлопот возникать не должно, а поэтому есть высокие шансы провести день в хорошем настроении.

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Лев (23 июля – 23 августа)

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Гороскоп на 1 февраля 2019 для Львов

Ваши отношения с близкими и друзьями станут более расслабленными и теплыми. Это благоприятное время, чтобы поговорить о приятных вещах. Вероятно, что вас сегодня ждут маленькие, но приятные сюрпризы.

Дева (24 августа – 23 сентября)

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Гороскоп на 1 февраля 2019 для Дев

Чрезмерная осторожность может быть мощным тормозом на пути к реализации ваших замыслов. Хорошо подумайте, не маскируете ли вы под "тщательным продумыванием ситуации" обычный страх.

Весы (24 сентября – 23 октября)

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Гороскоп на 1 февраля 2019 для Весов

Весам можно смело браться за подписание контактов, договоренностей, укрепление тылов – этим делам сегодня будет сопутствовать удача и они принесут положительные плоды.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на лютого 2019 для Скорпіонів

Гороскоп на 1 февраля 2019 для Скорпионов

Тем, у кого есть дети, стоит найти немного больше времени, чтобы поговорить с ними об интересных вещах, выслушать их наболевшие вопросы и заняться тем, что интересно младшему поколению.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

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Гороскоп на 1 февраля 2019 для Стрельцов

Интеллектуальные способности Стрельцов в этот день будут полностью активизированы. Новые знания вам сегодня просто жизненно необходимы. Если проведете день в лености и апатии, то рискуете упустить хороший шанс в жизни.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на лютого 2019 для Козерогів

Гороскоп на 1 февраля 2019 для Козерогов

Сегодня Козероги могут сами себя поставить в неоднозначное положение. С одной стороны может захотеться рассказать кому-нибудь о том, что у вас на душе, а с другой вам не хочется выдавать всех своих секретов.

Чтобы потом не жалеть, постарайтесь не выбалтывать того, что не желаете разглашать.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на лютого 2019 для Водоліїв

Гороскоп на 1 февраля 2019 для Водолеев

Всезнайка, который завелся в вашем коллективе, может выводить вас из себя. Частое стремление этого лица показать свои преимущества уже напрочь осточертело вам. Что ж, придется что-то с этим делать!

Вариантов у вас есть несколько и один из них – прислушиваться и вступить в диалог. Возможно, у вас получится завязать замечательную дружбу, которая принесет вам приятные бонусы!

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

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Гороскоп на 1 февраля 2019 для Рыб

С Рыбами злую шутку сыграть может их искренность, особенно с теми, кто любит откровенно рассказывать о своих чувствах и слишком открываться другим. Не расстраивайтесь, если кто-то воспользуется вашей добротой, и возьмите себе ситуацию на вооружение.

Теги: LifeStyle Новости культуры Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: Lifestyle
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