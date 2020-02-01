Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2020 года, предусматривает потрясающие сутки. Инициативу в этот день стоит брать в собственные руки! Читайте гороскоп на 1 февраля 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

Не стоит пренебрегать безопасностью финансов в эти сутки. Неосмотрительность может привести к потерям. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 февраля 2020 для Овнов

Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, а поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 февраля 2020 для Тельцов

Семейным парам противопоказано в этот день убегать от эмоций. Рекомендовано проявить вдумчивость и не переступать через себя.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 февраля 2020 для Близнецов

Научитесь воспринимать себя объективно. Опишите собственные сильные и слабые стороны и работайте над их совершенствованием. Любите себя и не думайте о том, как угодить другим.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 февраля 2020 для Раков

Будьте осмотрительны и осторожны. Эти качества помогут вам отгородиться от беды. Не помешает лишний раз пересмотреть сроки годности на лекарствах и продуктах.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 февраля 2020 для Львов

Сегодня не рекомендуют вести дела, касающиеся недвижимости. День благоприятен для застолий – можно смело идти в гости или устроить ужин дома.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 февраля 2020 для Дев

Это удачное время, чтобы провести разгрузочный день. Противопоказаны переедание, спиртное и шумные гулянки.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 февраля 2020 для Весов

Ваше умение сглаживать острые углы в непростых ситуациях сегодня не будет давать желаемых результатов, поэтому споры возможны. Главное – не начинайте накапливать обиду, это вам сейчас ни к чему.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 февраля 2020 для Скорпионов

Желательно посетить родных и близких. Тем, у кого есть дети, стоит уделить своим малышам сегодня больше времени. Если вам представится возможность помочь окружающим – делайте это от чистого сердца.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 февраля 2020 для Стрельцов

Возможно возникновение интересных идей для новых проектов. Составляйте план для реализации задуманного и приступайте к делу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 февраля 2020 для Козерогов

В отношениях с другими у вас будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях. На родных слишком сильно давить все же не стоит – откройте свое сердце для тепла.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 февраля 2020 для Водолеев

Вероятно получение знаков. Впрочем терять голову, ища подсказки, не стоит. Это время лучше посвятить реальной работе, ведь именно во время такого процесса возможны озарения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 февраля 2020 для Рыб

Будьте проще. Не будьте слишком критичны как к себе, так и к другим. Не всегда важно, что вы скажете, иногда более важно, как вы это скажете.