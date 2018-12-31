Гороскоп на 1 января для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день размышлений о планах на будущее. Не стоит обижаться – значительно лучше день пройдет, если делиться своей радостью. Читайте гороскоп на 1 января для всех знаков зодиака далее в материале.

День будет активным и насыщенным: сегодня случится немало приятных встреч. Не стоит отказываться от поездки с друзьями, которая подарит хорошие впечатления! Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 1 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 1 января 2019 для Овна

День поможет понять и разобраться, каких ошибок избегать, чтобы следующие недели прошли успешно и без неприятностей!

Постарайтесь подходить к каждому делу с позитивом, и новогоднее настроение захватит вас в приятный плен.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 1 января 2019 для Тельца

Не игнорируйте своих любимых, ваша поддержка им сейчас очень нужна. Если вы находитесь в отношениях, то будьте осторожны с ревностью. Это может принести новые проблемы в личной жизни. Потому лучше попробуйте все же доверять своему партнеру.

Не упустите возможность поехать куда-то с семьей – поездка будет удачной.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 1 января 2019 для Близнецов

Чтобы добиться успеха, стоит рискнуть! Это касается не только работы, поскольку у Близнецов есть перспективы романтического знакомства, которые позволят одиноким встретить своего партнера. Вам будет нелегко сдержать волну эмоций и чувств, да и не нужно это делать, особенно, если вас переполняет радость.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 1 января 2019 для Рака

В этот день Раки будут окружены вниманием и заботой. Но не забывайте, что такую же заботу надо дарить и другим.

В конце дня ожидайте сюрприз, который вас непременно порадует.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 1 января 2019 для Льва

Не позволяйте бытовой рутине накрыть вас с головой. Ведь это изобразится на эмоциональном состоянии. Поэтому стоит отправиться в интересное новое место или же просто пригласить на кофе близкого человека.

Во второй половине дня вас ждет встреча с личностью, которая поможет расслабиться.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 1 января 2019 для Девы

Этот день очень благоприятен для общения. Чаще выходите из дома, а если это невозможно – общайтесь в сети.

Если вам трудно и тяжело, то поговорите об этом с человеком, которому действительно доверяете.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 1 января 2019 для Весов

Благоприятное время для экспериментов. Смело можно пробовать новое, заводить знакомства, начинать новые книги.

Не держите ни на кого обид и старайтесь прожить этот день так, как по душе именно вам.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 1 января 2019 для Скорпиона

Одинокие представители знака, вероятно, встретят партнера, и эти отношения быстро перерастут в серьезные. Если вас пригласят на свидание – не медлите.

День будет намного удачнее и счастливее, если вы будете открытыми к другим.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 1 января 2019 для Стрельца

Не принимайте слишком поспешные решение в романтической сфере, сначала подумайте о последствиях. Звезды предвещают очень активный день, поэтому Стрельцам нужно зарядиться силами.

Выделите немного времени на то, что делает ваш счастливее.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 1 января 2019 для Козерога

Тем, у кого есть дети, сегодня стоит больше времени выделить на разговоры и посиделки с ними. Поговорите на приятную для детей тему и поинтересуйтесь их интересами без осуждения и критики.

Удачно пройдут телефонные разговоры с теми, кто уже давно не слышал вестей от вас.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 1 января 2019 для Водолея

Не упусти возможность сделать добрый поступок в первый день года. Можно накормить голодную собаку или отогреть бездомного кота. Даже малейшее проявление доброты воздастся вам сторицей. Главное попробовать!

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 января 2019 для Рыб

Первый день года подарит вам заряд вдохновения, поэтому воспользуйтесь этим на полную! Это день для творчества и проявления креативности.

Все вокруг заметят ваш заряд позитивом и вы непременно услышите много теплых слов.