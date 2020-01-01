Гороскоп на сегодня, 1 января 2020 года, предусматривает день, в который удачу надо брать в собственные руки. Инициативность сегодня принесет добротные плоды. Читайте гороскоп на 1 января 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

В то же время первый день года обещает быть достаточно спокойным – без больших сюрпризов, удивительных событий. Все будет происходить по предварительному плану и предположениям, которые вам особенно нравятся. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 1 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 января 2020 для Овнов

Несмотря на выходной, водоворот работы может не давать вам отдохнуть. Вероятно, что к задачам вам удастся подойти с полной преданностью и энтузиазмом, и это принесет вам измеримые эффекты в виде благодарности и вознаграждения.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 января 2020 для Тельцов

Сегодня Тельцы будут в прекрасном и даже оптимистичном настроении, что случается редко. Хороший юмор и доброжелательное отношение окажут положительное влияние на атмосферу дома, особенно, если та в последнее время была очень напряженной.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 января 2020 для Близнецов

Не раздумывая, начинайте новый этап в жизни. Вам удастся заручиться положительной энергией и силой, которые помогут преодолеть препятствия.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 января 2020 для Раков

Наслаждайтесь этим днем и тем, что вам дарят жизнь и мир. Можно ожидать финансовых улучшений и успеха в работе.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 января 2020 для Львов

Подготовьтесь к богатому впечатлениями дню. Есть шансы, что вы не сможете удовлетворить свои потребности, и все может пойти не по плану. Со сложностями справиться сегодня поможет человек со стороны.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 января 2020 для Дев

Существует вероятность внезапных действий из вашего ближайшего окружения – они могут помочь вам в задуманном. Будьте открытыми, оставайтесь внимательными и принимайте свои решения тщательно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 января 2020 для Весов

Вопросы эмоций или отношений сегодня выйдут на абсолютно новый уровень. Партнерам будет проще договариваться об изменениях в отношениях. Убедитесь, что вы заботитесь о важных для вас людях и не забудьте позаботиться о себе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 января 2020 для Скорпионов

Сегодня ожидайте переломных моментов и романтических событий. Вдумчивая и честная коммуникация будет хорошим ключом к успешному завершению дня.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 января 2020 для Стрельцов

Сегодня вас может ждать незапланированный отдых. Воспользуйтесь ситуацией, оторвитесь от мира и связанных с этим стрессов и забот.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 января 2020 для Козерогов

Сегодня используйте для улаживания дел ваш опыт и умения, и не забывайте про ваш особый шарм и мудрость. Важно, чтобы ваши решения были справедливыми.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 января 2020 для Водолеев

Сутки не будут беспроблемными. Вероятно возникновение ситуации, которая заставит вас хорошенько задуматься. Проявляйте сегодня сострадание и понимание. Избавьтесь от болезненных воспоминаний и смело идите вперед.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 января 2020 для Рыб

Положительная, хорошая энергия наполнит вас сегодня. Вероятно, вам захочется получить новых впечатлений и адреналина. Вам будет легко сказать "да" на все. Вам не будет хотеться сидеть на одном месте.