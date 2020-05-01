Гороскоп на 1 мая для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 1 мая 2020 года, рекомендует многим проявить осторожность. Избегайте любых ссор, конфликтов и неприятных ситуаций. Читайте гороскоп на 1 мая 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.
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Гороскоп на 1 мая для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 1 мая 2020 для Овнов
Овны сегодня будут напрашиваться на ссоры, конфликты и скандалы. Придется потренировать внутреннюю силу, чтобы не вляпаться в неприятности.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 1 мая 2020 для Тельцов
У Тельцов сегодня может проснуться нешуточный аппетит, однако утолять свои желания лучше без вредной еды. Будьте осторожны и внимательно смотрите, что едите – есть высокие шансы отравиться.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 1 мая 2020 для Близнецов
Близнецам сегодня важно оставаться собранными и сосредоточенными. Постарайтесь не размениваться на мелочи. Это поможет вам не упустить судьбоносный момент, который может оказать существенное влияние на ваше будущее.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 1 мая 2020 для Раков
Спокойно приступайте к делам, сегодня для вас главное – сохранять ум ясным, а сердце открытым. Вам будет по плечу с улыбкой на устах справиться с уроками, которые приготовила судьба.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 1 мая 2020 для Львов
Сегодня вам будет трудно принять важное решение. Вы долго будете колебаться между всеми "за" и "против", выискивать плюсы и минусы, и так и не придете к окончательному решению.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 1 мая 2020 для Дев
Сегодня для Дев полезными будут физические нагрузки. Сейчас благоприятное время для начала новых тренировок.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 1 мая 2020 для Весов
Весам желательно не начинать чего-то нового и глобального, а быстро завершить ранее начатое и спланированное. Дела, которые требуют большой активности, будут даваться довольно просто.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 1 мая 2020 для Скорпионов
В личной жизни Скорпионам сейчас может не хватать чувствительности и смелости в отношении своего избранника. Постарайтесь не торопить события и просто передохнуть в одиночестве.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 1 мая 2020 для Стрельцов
Сегодня Стрельцам ни в коем случае нельзя поддаваться лени – останетесь без денег. Добросовестно выполняйте то, что нужно и успех улыбнется вам.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 1 мая 2020 для Козерогов
Взаимоотношения с родными и коллегами будут протекать в миролюбивом русле. Те, кто давно ждал подарок судьбы и работал в заданном направлении, могут ожидать приятное известие.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 1 мая 2020 для Водолеев
Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 1 мая 2020 для Рыб
Астрологи рекомендуют не забывать о спорте и предостерегают от злоупотребления тяжелыми продуктами, алкоголем, табаком.