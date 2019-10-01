Гороскоп на сегодня, 1 октября 2019 года, принесет волну самоанализа для тех, кто заждался изменений. Не стоит пренебрегать возможностями научиться новому. Читайте гороскоп на 1 октября 2019 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

Сегодня стоит найти время на то, чтобы закончить задуманное. Не стоит откладывать дела на потом, особенно, если хотите иметь хорошие выходные. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 октября 2019 для Овнов

Проявите заботу о себе и родных. Попробуйте спокойно воспринимать вызовы, которые встречать на пути в этот день.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 октября 2019 для Тельцов

Чтобы изучить новое или достичь успеха в деле, которым занимаетесь, придется приложить усилия. Запасайтесь настойчивостью и делайте свое.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 октября 2019 для Близнецов

В сфере финансов все будет спокойно, однако не стоит транжирить деньги на ненужные мелочи.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 октября 2019 для Раков

В этот день сделайте то, что придаст вам уверенности. Не помешает заняться спортом.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 октября 2019 для Львов

Загляните в свой список дел. Там вы непременно найдете то, что поможет вам побороть лень.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 октября 2019 для Дев

В разговорах сегодня будьте ласковыми и добрыми, но говорите, что вы на самом деле имеете в виду. Старайтесь сегодня во всем избегать двусмысленностей и недоговоренностей.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 октября 2019 для Весов

Сегодня вы, вероятно, станете свидетелем ситуации, которая перевернет ваше представление о романтике. Случиться это может и с теми, кто верит, что любовь случается с нами только раз в жизни, и с теми, кто убежден, что настоящая любовь у каждого может быть не одна.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 октября 2019 для Скорпионов

Сегодня вы сможете убедиться, что жизнь не черно-белое и нельзя все делить только на хорошое и плохое. Готовьтесь увидеть больше.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 октября 2019 для Стрельцов

Затраченные усилия принесут результат. Впрочем, чтобы все шло гладко – качественно выполняйте задуманное.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 октября 2019 для Козерогов

Тех, кто работает в сфере торговли и обслуживания сегодня могут ждать мелкие испытания. Придется проявить мудрость и терпение.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 октября 2019 для Водолеев

Вы можете ожидать интересную весть или предложение. Новость может внести существенные коррективы в вашу обыденность. Вам останется только решить, как реагировать на изменения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 октября 2019 для Рыб

Удачно будут проходить дела у тех, кто занимается финансами и недвижимостью. На романтическом фронте сегодня будет преобладать спокойная ситуация.