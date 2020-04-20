Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2020 года, для большинства знаков зодиака – жизнерадостный, других ждет выяснение личных отношений и принятие кардинальных решений. Читайте гороскоп на 20 апреля 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня удачный день для решения дел, которые требуют большой затраты сил. Также день благоприятен для морального очищения и перехода на здоровый образ жизни. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 20 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 20 апреля 2020 для Овнов

Астрологи рекомендуют зря не впадать в отчаяние и не драматизировать в случае, если ваши планы будут идти не так, как вы себе задумали. Уже скоро все наладится и результат будет еще лучшим, чем вы ожидали.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 20 апреля 2020 для Тельцов

У вас накопилось много дел, которые требуют немедленного решения. Беритесь за свой список и монотонно – дело за делом – уменьшайте его. Удача сегодня на вашей стороне.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 20 апреля 2020 для Близнецов

Астрологи предсказывают вам сегодня благоприятный день. Однако на работе стоит быть внимательными и прислушиваться к себе. При этом не желательно вступать в жаркие споры.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 20 апреля 2020 для Раков

Сегодня ваши умственные способности будут на высоте. Используйте этот момент, чтобы уладить дела, которые требуют от вас особой внимательности и вдохновения.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 20 апреля 2020 для Львов

Семейным представителям знака противопоказано в этот день выяснять отношения. Возьмите себе на вооружение холодный расчет и выдержите паузу в острых ситуациях.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 20 апреля 2020 для Дев

Сегодня на работе не лучшее время для индивидуального труда – возьмитесь за дела, которые требуют командной работы.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 20 апреля 2020 для Весов

Весам сегодня стоит ожидать успеха в делах – вам будет удаваться точно, легко и понятно выражать свои замыслы, что будет способствовать хорошим результатам.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 20 апреля 2020 для Скорпионов

На материальное обогащение сегодня рассчитывать не стоит. А вот хорошую весть можете ожидать. Будьте благодарными за все, что с вами случается.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 20 апреля 2020 для Стрельцов

Есть высокие шансы начать волноваться из-за своего партнера. Представителям знака может показаться, что этот человек мешает вашему личностному росту и развитию. Вероятно, вы захотите требовать гораздо больше свободы, чем раньше.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 20 апреля 2020 для Козерогов

У трудолюбивых Козерогов сегодня не будет времени на отдых. Вам понадобится задействовать всю вашу ловкость, чтобы справиться с запланированным и получить желаемый результат.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 20 апреля 2020 для Водолеев

Водолеев, у которых есть пара, ждет охлаждение в семейных отношениях из-за третьих лиц. Не действуйте радикально, проявите немного терпения и все наладится.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 20 апреля 2020 для Рыб

Вероятно, вам придется искать новые варианты заработка. Исключите сомнительные дела из списка вариантов для новых доходов – займы до добра не приведут, а только усугубят положение.