Гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для решения сложных вопросов. Трудности будут даваться легко, стоит только проявить эмоциональную холодность и ясный ум. Читайте гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день рекомендуется не браться за дела по поводу которых у вас есть сомнения. Также следует избегать подозрительных людей из-за повышенных шансов обманов и мошенничеств. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 декабря 2018 для Овна

В этот день даже одинокие и интровертные Овны поймут, насколько полезна поддержка извне. Высока вероятность встретиться с человеком, который вдохновит вас на большие свершения как в личной, так и в профессиональной жизни.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 декабря 2018 для Тельца

Рискованные сделки и авантюрные предложения – это то, чего сегодня стоит избегать с двойным рвением. Оставьте на выходные обдумывание важных решений, которые могут повлиять на ситуацию в вашей жизни в ближайшие годы.

Провести вечер рекомендуется в компании близкого друга, который охотно выслушает ваши планы на будущее.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 декабря 2018 для Близнецов

Грусть и меланхолия могут неожиданно охватить вас – постарайтесь сдержать себя от бросания в крайности. Берегите здоровье и воздержитесь от заедания "жизненной несправедливости" или трудностей вкусненьким. Положительно повлияет на близнецов возможность выбросить лишнее из жизни, отдать ненужное тем, кто в этом нуждается больше.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 декабря 2018 для Рака

Обратите больше внимания на практические результаты, погрузитесь в работу с головой. Вечер дома или тихая прогулка хорошо восстановит затраченные за день силы.

И помните – вас не должно интересовать чужое мнение, просто делайте свое дело, или в работе, или в личной жизни.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 декабря 2018 для Льва

Возможны осложнения с финансами, особенно во второй половине дня. Также высока вероятность непредвиденных препятствий как на работе, так и в частной жизни.

Ближе к вечеру следует избегать мест массового скопления людей. Особенно, если вы чувствуете, что не в силах быть осторожным.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 декабря 2018 для Девы

Интуиция сегодня с вами будет играть в игры – то подсказывать правильное решение, то наговаривать на серьезные глупости. Поэтому прежде всего думайте благоразумно и больше полагайтесь на рацио и логику, чем на внутреннее чутье.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 декабря 2018 для Весов

Сейчас вы максимально настроены на результат – воспользуйтесь этим и доведите незаконченные дела до конца.

Однако перед тем, как начинать что-нибудь сегодня – хорошо спланируйте свои действия, продумайте детали. Так вы сможете быть уверенными и избежать краха, а при необходимости сумеете быстро подстроиться под изменения.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 декабря 2018 для Скорпиона

Скорпионам в этот день будет легко "перегореть", а потому надо понять когда надвигается критический момент и отвлечься на что-то интересное и приятное. Желательно заняться успокаивающими практиками, понаблюдать за красотой земли, животными или детьми.

Подумайте о волонтерстве – в нем вы можете найти успокоение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 декабря 2018 для Стрельца

Стрельцам сегодня лучше меньше говорить, а больше делать. Старайтесь избегать сплетен. Полезно заняться решением важных проблем и не размениваться на мелочи.

Сегодня возможны незначительные потери, которые в будущем принесут пользу. Больших скоплений людей старайтесь избегать.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 декабря 2018 для Козерога

Как бы вас сегодня не пугали конкуренты – делайте начатое дело до конца. Вы же вложили в него уже столько сил! Давать другим тратить свои старания не стоит.

Так же Козерогам рекомендуют обращаться и с делами других – лучше не лезть в них и воздержаться от раздачи советов.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 декабря 2018 для Водолея

Помните одну из главных истин жизни – нет ничего постоянного. Если вы смиритесь с тем, что все меняется – пережить день будет легче. Те же, кто всеми силами не увидит необходимости в изменениях, и будут стараться оставить все как раньше, могут столкнуться со сложностями.

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Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 декабря 2018 для Рыб

Рыбам сегодня следует внимательно наблюдать за содержанием того, что они едят. Существует большой риск пищевых отравлений. Внимательно читайте этикетки, перед тем как покупать продукты. Отдайте предпочтение ужину дома. Осторожность не помешает и с лекарствами – самолечение может привести к обострениям.