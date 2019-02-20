Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2019 года, предусматривает день благоприятный день для решения будничных задач. Важно уделить достаточно времени вопросам здоровья. Читайте гороскоп на 20 февраля 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Дома стоит избегать споров. Постарайтесь не обращать внимания на мелкие выходки близких, а лучше сгладьте ситуацию. От этого выиграют все. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 февраля 2019 для Овнов

Овны сегодня могут быть мечтательными. Не стоит беспокоиться о упущенном времени, а лучше смело думать об экзотических путешествиях и экстраординарных приключениях.

Вечером общение с друзьями вернет вас к реальности. Стоит ожидать интересное предложение, или же самому его сделать. Не забудьте сегодня о своем друге-Близнеце!

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 февраля 2019 для Тельцов

Амбициозность Тельцов сегодня может сталкиваться с небольшими препятствиями. Будьте терпеливы и уверены в своих действиях, и вы сможете решить даже сложные задачи.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 февраля 2019 для Близнецов

Сегодня Близнецам будет свойственно углубляться в мысли о своем материальном положении. Вероятно, вы захотите найти способ заработать больше денег на веселье и удовольствие? Во второй половине дня вам в голову может прийти интересная идея, впрочем, не впадайте в крайности!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 февраля 2019 для Раков

Упрямые и сонные Раки сегодня могут стать грозой коллектива или семьи. Не пугайте уже так сильно окружающих!

Также не стоит и брать на себя сегодня слишком ответственные дела, как то решение финансовых или юридических вопросов.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 февраля 2019 для Львов

Сегодня желательно не ссориться с окружающими, а если вы уже с кем-то поссорились – миритесь. Для Львов день благоприятен для выполнения обещаний, в том числе и старых.

От заключения важных сделок, решения финансовых вопросов лучше воздержаться.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 февраля 2019 для Дев

Сегодня с Девами злые шутки могут играть ошибки прошлого. Вероятно, людям приспичит вспомнить ваши старые грехи и упрекнуть вас в них. Постарайтесь не обращать внимания на таких персонажей и не принимать их мнение близко к сердцу. Всем свойственно ошибаться, но старые ошибки не могут быть причиной для упреков в настоящем.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 февраля 2019 для Весов

Интуиция сегодня с вами будет играть в игры – то подсказывать правильное решение, то подговаривать на изрядные глупости. Поэтому прежде всего думайте здраво и больше полагайтесь на рацио и логику, чем на внутреннее чутье.

И помните – вас не должно интересовать чужое мнение, просто делайте свое дело и в работе, и в личной жизни.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 февраля 2019 для Скорпионов

Скорпионам сегодня желательно заняться делами, связанными с наукой, искусством и любым творчеством.

Есть высокие шансы, что сегодня вам захочется вечером больше времени побыть дома. Это и не удивительно, ведь это место, где вы можете действительно восстановить силы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 февраля 2019 для Стрельцов

Избегайте участия в закулисных интригах. Постарайтесь не вмешиваться в не слишком этические разговоры о других, чтобы самому не пострадать от таких же сплетен.

У многих представителей знака сильным будет стремление к переменам. Однако сегодня лучше отдайтесь фантазиям, а решительные действия отложите до лучших времен, которые придут вот-вот.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 февраля 2019 для Козерогов

Отношения с родными и друзьями будут иметь склонность складываться как никогда удачно. Тем Водолеям, которым от природы присуще излишнее упрямство, сегодня будет удаваться легче воспринимать действительность и идти на компромиссы без эмоциональных потерь.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 февраля 2019 для Водолеев

Водолеям не стоит забывать об учебе, даже, если студенческие годы уже давно позади. Добавьте качественной работы вашему мозгу и нужная энергия сама к вам придет. Главное не засиживайтесь за глупыми телепередачами.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 февраля 2019 для Рыб

Рыбы в эту среду будут полны энтузиазма, если это не так, то возьмите минутку, чтобы отдохнуть и подумать. Именно сегодня вы можете придумать, как сделать вашу жизнь комфортнее и уютнее именно для вас. Начать можно с мелочей!