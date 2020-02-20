Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2020 года, предусматривает привычный день, который однако может набрать специфических красок. В эту пору не помешает взять себе на помощь внимательность и открытость. Читайте гороскоп на 20 февраля 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Время благоприятное для взвешенных действий и неторопливых решений. Финансовые вопросы желательно решить в первой половине дня. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 февраля 2020 для Овнов

Вашим девизом в этот день должна стать фраза "Больше слушаю, меньше говорю". Конечно, если есть достаточно сил, то можете отчаянно отстаивать свое мнение. Однако в таком случае не стоит удивляться ссорам.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 февраля 2020 для Тельцов

Тельцам захочется спрятаться от посторонних, отдохнуть от нашествия дел и избегать внимания к собственной персоне. Такие желания вполне естественны. Стоит сделать из них выводы.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 февраля 2020 для Близнецов

Сделайте небольшую передышку и постарайтесь расслабиться. Не позволяйте другим людям и их чувствам и настроениям влиять на вас, даже если это ваши близкие друзья или родственники.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 февраля 2020 для Раков

На работе дела могут пойти вверх. Однако содействие одних сил сверху мало для хорошего результата. Чтобы получить желаемое придется приложить немало усилий. В важном деле прислушайтесь к советам других, но окончательный вывод делайте только после детального анализа.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 февраля 2020 для Львов

Сегодня у Львов может возникнуть соблазн пойти на недостойный поступок или прибегнуть к коварной хитрости. Не поддавайтесь ему – результат будет радовать вас недолго, а послевкусие еще долго не будет давать покоя.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 февраля 2020 для Дев

Сегодня не рекомендуется вести дела, касающиеся финансов. День благоприятен для застолий – можно смело идти в гости или устроить ужин дома.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 февраля 2020 для Весов

Весы в этот день будут воплощением энергичной личности. Многим захочется поработать на славу и качественный результат. Обязательно используйте эту энергию.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 февраля 2020 для Скорпионов

Вероятно, получение знаков. Впрочем терять голову, ища подсказки, не стоит. Это время лучше посвятить реальной работе, ведь именно во время такого процесса возможны озарения.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 февраля 2020 для Стрельцов

Ваше умение взвешивать все за и против при каждом решении сегодня пригодится. Вероятно, вы сможете удачно применить его на работе, что в дальнейшем положительно повлияет на улучшение вашего материального положения.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 февраля 2020 для Козерогов

Откажитесь от мыслей о амурных делах, лучше займитесь заботой о самом себе. Подумайте, как вы можете сделать свой образ жизни более интересным.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 февраля 2020 для Водолеев

Возможен старт нового этапа в жизни. Высокие шансы, что вам удастся зарядиться силами и придумать идею, которая поможет вам полнее насладиться жизнью.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 февраля 2020 для Рыб

Конфликтов с руководством или коллегами не будет, но стоит проявлять сдержанность. Возможно успешное завершение дела, которое принесет вам денег.