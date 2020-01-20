Гороскоп на сегодня, 20 января 2020 года, предусматривает тривиальный день. Впрочем, тем, кто будет ответственно выполнять взятые на себя обязательства, может повезти. Читайте гороскоп на 20 января 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

Тем, кто начал чувствовать усталость от жизни, стоит подумать об изменении окружающей среды. Это поможет стать более вдохновленным и довольным. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 20 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 января 2020 для Овнов

Ситуация, о которой вы думаете, может иметь успешное завершение, при условии, что она сопровождается упорным трудом и хорошей планировкой.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 января 2020 для Тельцов

Прекратите раздавать распоряжения, ведь это может разрушить любое партнерство. Возьмитесь за дело и начните воплощение желаемого с себя.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 января 2020 для Близнецов

Вам советуют подготовиться ко дню, богатому впечатлениями. Возможно, вы не сможете удовлетворить свои потребности и все может пойти не по плану. Отсутствие ответственности создает реальность, полную недостатков.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 января 2020 для Раков

Не забывайте об умеренности и равновесии. Если в прошлом вы реагировали импульсивно, то сегодня вы можете исправить ситуацию.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 января 2020 для Львов

Не смотрите на свои поступки сквозь призму чужого опыта. Вы чувствуете страх действовать самостоятельно и боитесь оценки важных для вас людей. Однако такой подход для вас ничего хорошего не принесет, поскольку он мешает вам достичь цели.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 января 2020 для Дев

Сформируйте конкретный план действий, который поможет вам найти выход из сложной ситуации. Помните, что вокруг вас есть хорошие советники. Стоит попросить у них совета.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 января 2020 для Весов

Сегодняшние события заставят вас взять на себя больше ответственности за себя и своих близких. Возможно, самое время перестать бояться инициативности. Но помните, что не стоит принимать решения за других. Все, что вы можете сделать, это поддержать их.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 января 2020 для Скорпионов

Сегодня вы будете удивлены количеством событий. Важное дело потребует от вас немедленного и полного присутствия.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 января 2020 для Стрельцов

У вас в последнее время была не самая веселая полоса в жизни. Если январь не удается прожить с наслаждением – подумайте, где вы можете дать себе отдохнуть и от чего отказаться для собственной же пользы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 января 2020 для Козерогов

Сегодня вам будет легко прощать все несовершенства и недостатки. Люди будут чувствовать связь с вами, поэтому вы можете заметите усиленный интерес к своей персоне. Те, кто, казалось, не могут быть вашими друзьями, вдруг найдут общий знаменатель с вами.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 января 2020 для Водолеев

Сегодня вы можете считать всех врагами и будете рады отгородиться от окружающих. Попробуйте освоить свое настроение и обратите внимание на причину такого неприятного течения событий.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 января 2020 для Рыб

Незначительная вибрация эмоций – то, что может потревожить представителей знака сегодня. Вам может быть трудно утолить свою энергию. Возможно, вы будете испытывать большое напряжение в воздухе. Особенно, если вас будут поощрять браться за обязательства, которые вам не по душе.