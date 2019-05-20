Гороскоп на сегодня, 20 мая 2019 года, предусматривает благоприятный день для неторопливых действий. Важно уделить достаточно времени вопросам здоровья. Читайте гороскоп на 20 мая 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

День обещает быть насыщенным событиями, которые могут изменить привычный ход вещей. В этот день следует быть осторожным со словами и помыслами. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 20 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 мая 2019 для Овнов

Если не знаете что выбрать – риск или рутину – взвесьте, хотите вы развиваться или нет. Если ответ будет утвердительным, тогда привычный ход дел вам не подойдет. Занимаясь тем, к чему привыкли, мы топчемся на месте.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 мая 2019 для Тельцов

Сегодня стоит ограничить свои расходы, чтобы защитить себя от финансовых проблем. Деньги в ближайшие дни получить будет нелегко, поэтому стоит быть бережливыми. Не стоит полагаться на щедрых спонсоров и работодателей.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 мая 2019 для Близнецов

Страсти в этот понедельник могут обостриться, а неулаженные конфликты – усилиться. Но нет ничего такого, что Близнецы не смогли бы пережить сегодня, если хорошо постараются.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 мая 2019 для Раков

Сегодня вам может поступить неожиданное предложение. Речь может зайти даже об изменении статуса долгосрочных отношений или о появлении нового и важного лица в вашей жизни. Вооружитесь хорошим настроением!

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 мая 2019 для Львов

День для Львов будет полным энергии, которая поможет продавать таланты, завоевывать репутацию и увеличивать банковский счет. Важными в успехе будут ваши целеустремленность и твердость в принятии решений.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 мая 2019 для Дев

Тем, кого задевают чужие успехи – стоит задумается, не кроется ли за ними на самом деле недовольство собственными неудачами. Возможно, время взяться за себя, вместо того, чтобы злословить или завидовать другим. При таком изменении жизнь приобретет намного более яркие краски.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 мая 2019 для Весов

Смелость и скорость – ваши врожденные качества, но сегодня вызовы судьбы будут сдерживать энтузиазм. В острых ситуациях старайтесь вовремя сдержать свой гнев и направить его в конструктивное русло. Например, словами объяснить свою позицию.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 мая 2019 для Скорпионов

Жизнь богата на замечательные встречи, невероятные совпадения и странные перипетии. Именно сегодня Скорпионы смогут почувствовать это на себе. Не стоит волноваться – атмосфера будет полна любви.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 мая 2019 для Стрельцов

Если открыто будете высказывать свое недовольство, то делайте это честно. Прежде всего, не перекладывайте вину на других. Ответственными за вашу жизнь и ваши решения являетесь только вы сами, даже если на первый взгляд кажется, что это не совсем так.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 мая 2019 для Козерогов

Установление интересов других выше своих – это дело благородное, но восхищаться им не стоит. Здоровый эгоизм и трезвое понимание своих сил и потребностей помогут не переборщить с альтруизмом. Если пренебречь заботой о себе – можно нарваться на неприятности.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 мая 2019 для Водолеев

Отбросьте сомнения в сторону и начинайте воплощать задуманное. Не стоит волноваться из-за возможных трудностей, ведь они – часть жизни. Преодолев непростую задачу, получите больше уверенности в собственных силах.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 мая 2019 для Рыб

Подходите со скептицизмом к финансовым предложениям и не позволяйте впутать себя в авантюру. В случае сомнений, дайте себе время все тщательно обдумать и не принимайте поспешных решений.