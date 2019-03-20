Гороскоп на сегодня, 20 марта 2019 года, предполагает успех в делах. В целом же день будет наполнен энергией, преимущественно направленной на добро. Читайте гороскоп на 20 марта 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день рекомендуют строить планы и приступать к новым проектам. Также день будет благоприятным для заключения договоров и союзов. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 18-24 марта 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 20 марта для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 марта 2019 для Овнов

На Овнов сегодня может навалится лавина работы, к которой прибавится еще и немало домашних дел. Пишите список и от пункта до пункта выполняйте запланированное.

Из сложных ситуаций вам будет удаваться выйти с высоко поднятой головой – удача будет помогать справиться с ними и улаживать мелкие конфликты.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 марта 2019 для Тельцов

Сегодня стоит рассчитывать на дружескую поддержку. Тем, кто задумал начало серьезных дел, будь то ремонт или новые контракты, будет способствовать удача.

Своим слабостям не потакайте – лучше отставить лень на задний план и приниматься за самосовершенствование – займитесь спортом и своим здоровьем.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 марта 2019 для Близнецов

Сегодня вам может быть трудно настроиться на работу – то ли из-за усталости, или просто настроение будет нерабочее. Однако переломить себя все же стоит, потому что сейчас плохое время для лени.

Будьте осторожными с деньгами, особенно когда отправляетесь на шопинг. Вероятны необдуманные траты, которые могут вас огорчить.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 марта 2019 для Раков

Сегодня к вам могут прийти идеи, воплощение которых потребует дополнительных ресурсов. Окружающие вам охотно помогут, но действительно важными делами лучше заниматься в одиночку. Так вы сможете лучше сосредоточиться и не отвлекаться на разговоры.

Финансовые вопросы желательно решить в первой половине дня, ближе к вечеру шансы допустить ошибку будут расти.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 марта 2019 для Львов

Спокойствие и уверенность в себе сегодня помогут вам избегать споров и не встревать в конфликты. Критическим замечанием со стороны большого значения не придавайте и прежде всего руководствуйтесь здравым смыслом.

Покупками лучше заниматься во второй половине дня. К этому времени вы сумеете лучше собраться с мыслями и, соответственно, избежать необдуманных трат.

Читайте также: Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 марта 2019 для Дев

В делах вас сегодня ждет удача. Возможно, будет непросто сосредоточиться, но при условии, что вы все хорошо продумаете, трудностей не возникнет.

Если вас сегодня потянет на общение – отдайте предпочтение родным и близким. Они смогут дать вам вдумчивый совет и вооружить поддержкой.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 марта 2019 для Весов

В этот день жизнь может затянуть Весов в мощный водоворот – много дел, планов, встреч. Включайте самые высокие мощности и принимайтесь за работу. Если не будет лениться, вложенные усилия вернутся сторицей и уже вскоре вы будете наслаждаться прекрасным результатом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)​

Гороскоп на 20 марта 2019 для Скорпионов

Сейчас у Скорпионов благоприятное время для решения быстрых и энергичных дел. Впрочем, старайтесь браться за работу, которая не требует особой концентрации внимания и больших затрат.

Также возможен прилив вдохновения, особенно у Скорпионов, жизнь которых связана с творчеством.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 марта 2019 для Стрельцов

День прежде всего будет благоприятным для Стрельцов, которые занимаются интеллектуальным трудом и финансами.

В этот день возможны серьезные переговоры. Постарайтесь сконцентрироваться и взвесить на все моменты и подводные камни. В целом же удача будет на вашей стороне.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 марта 2019 для Козерогов

Постарайтесь не принимать очень важных решений – старайтесь заниматься менее значимыми делами, особенно в сфере финансов.

В любовных делах сегодня полностью полагайтесь на ваше сердце – оно подскажет правильный выбор.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 марта 2019 для Водолеев

Этот день желательно провести в движении, ведь сегодня вокруг будет витать много энергии, которую непременно стоит задействовать. Желательно заняться спортом – побегайте, покатайтесь на велосипеде, или хотя бы пройдитесь пешком из дома на работу.

День плохой для стрижек, однако красить волосы все же сегодня можно. Пойдут на пользу и косметологические процедуры, а то контрастный душ.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 марта 2019 для Рыб

Хорошо будут протекать разговоры, как серьезные, так и поверхностные. Если есть что уладить общением – попробуйте это сделать именно 20 марта. А вот от сплетен лучше откажитесь – нечестное слово может отдаться сторицей.

Также время подходит для покупок, переезда, финансовых операций, обновлений и изменений. Можете смело браться за новое – дела, работа, отношения!