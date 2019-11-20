Гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, предусматривает благоприятный день для улучшения самочувствия. Стоит прислушаться к своим чувствам, чтобы сохранить душевное равновесие. Читайте гороскоп на 20 ноября 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.
Сегодня можно смело отправляться в путешествие. Вероятность возникновения негативных инцидентов минимальна. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 20 ноября 2019 для Овнов
Сегодня Овны могут открыть неожиданно для себя свои новые помыслы и идеи. Вероятно, вы найдете новое и интересное хобби. В целом день будет благоприятным для Овнов которые имеют отношение к науке.
Друзей в этот день ищите среди Дев, которые скорее всего поддержат вас в непростые моменты.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 20 ноября 2019 для Тельцов
Сегодня привести Тельцов в действие может созерцание несправедливости. Корыстные и нечистые действия, которые повлияют на представителей знака, могут быть совершены как по отношению к ним, так и к постронним.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 20 ноября 2019 для Близнецов
Близнецы должны быть осторожны сегодня, потому что они могут столкнуться с проблемами. Не спешите и не расстраивайтесь, если окажется, что вы куда-нибудь опоздали.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 20 ноября 2019 для Раков
Ракам сегодня следует достаточно времени отвести для заботы о своем здоровье. Подумайте, не стоит ли вам пересмотреть режим дня, питание и привычки. Звезды будут способствовать изменениям.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 20 ноября 2019 для Львов
Сегодня Львам можно смело полагаться на интуицию – она подскажет правильные пути. Впрочем, полагаться на нее стоит только при стопроцентной уверенности, если ее нет – отложите дело до лучших времен.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 20 ноября 2019 для Дев
Девы сегодня могут ни с того, ни с сего почувствовать на себе давление – вероятно, вам не по нраву будут рамки, которые поставит руководство или близкие люди. Не переживайте! Чтобы достичь желаемого результата, часто необходимо действовать в строго установленных рамках и инструкциях, да еще и с дополнительными обязанностями.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 20 ноября 2019 для Весов
Благоприятное время для романтических свиданий, общения с любимым человеком и друзьями. Не помешает стать чуточку более открытым в чувствах и попытаться получить ответы на вопросы, которые вас давно беспокоят.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 20 ноября 2019 для Скорпионов
Постарайтесь не отвлекаться на рабочие вопросы и по возможности отгородитесь от них сегодня полностью. Дела по работе вряд ли удастся наладить, а вот отношения с родными приобретут новые краски (если, конечно, вы найдете на них время).
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 20 ноября 2019 для Стрельцов
Стрельцам сегодня легко будет удаваться улаживание споров с другими. Впрочем встревать в чужие распри все же не стоит.
Многие представители знака будут очень заняты и погрузнут во встречах и телефонных разговорах.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 20 ноября 2019 для Козерогіов
День будет удачным для любовных дел. Вечером доверяйте своей интуиции. Ваше предчувствие может оказаться пророческим. Смело можете делиться сокровенным с Весами.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 20 ноября 2019 для Водолеев
В финансовом плане проблем возникать не должно – операции с деньгами будут проходить без осложнений, однако о внимательности забывать не стоит.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 20 ноября 2019 для Рыб
Сегодня Рыбы будут счастливыми, неспокойными и очень интересными. Вы будете хотеть приобщиться к каждой встрече и делу! Ничего не будет проходить без Рыб в этот день. Благодаря такой гиперактивности представители знака получат возможность познакомиться с новыми друзьями и получить интересную информацию.