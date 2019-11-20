Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2019 года, предусматривает благоприятный день для улучшения самочувствия. Стоит прислушаться к своим чувствам, чтобы сохранить душевное равновесие. Читайте гороскоп на 20 ноября 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня можно смело отправляться в путешествие. Вероятность возникновения негативных инцидентов минимальна. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 ноября 2019 для Овнов

Сегодня Овны могут открыть неожиданно для себя свои новые помыслы и идеи. Вероятно, вы найдете новое и интересное хобби. В целом день будет благоприятным для Овнов которые имеют отношение к науке.

Друзей в этот день ищите среди Дев, которые скорее всего поддержат вас в непростые моменты.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 ноября 2019 для Тельцов

Сегодня привести Тельцов в действие может созерцание несправедливости. Корыстные и нечистые действия, которые повлияют на представителей знака, могут быть совершены как по отношению к ним, так и к постронним.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 ноября 2019 для Близнецов

Близнецы должны быть осторожны сегодня, потому что они могут столкнуться с проблемами. Не спешите и не расстраивайтесь, если окажется, что вы куда-нибудь опоздали.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 ноября 2019 для Раков

Ракам сегодня следует достаточно времени отвести для заботы о своем здоровье. Подумайте, не стоит ли вам пересмотреть режим дня, питание и привычки. Звезды будут способствовать изменениям.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 ноября 2019 для Львов

Сегодня Львам можно смело полагаться на интуицию – она подскажет правильные пути. Впрочем, полагаться на нее стоит только при стопроцентной уверенности, если ее нет – отложите дело до лучших времен.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 ноября 2019 для Дев

Девы сегодня могут ни с того, ни с сего почувствовать на себе давление – вероятно, вам не по нраву будут рамки, которые поставит руководство или близкие люди. Не переживайте! Чтобы достичь желаемого результата, часто необходимо действовать в строго установленных рамках и инструкциях, да еще и с дополнительными обязанностями.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 ноября 2019 для Весов

Благоприятное время для романтических свиданий, общения с любимым человеком и друзьями. Не помешает стать чуточку более открытым в чувствах и попытаться получить ответы на вопросы, которые вас давно беспокоят.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 ноября 2019 для Скорпионов

Постарайтесь не отвлекаться на рабочие вопросы и по возможности отгородитесь от них сегодня полностью. Дела по работе вряд ли удастся наладить, а вот отношения с родными приобретут новые краски (если, конечно, вы найдете на них время).

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 ноября 2019 для Стрельцов

Стрельцам сегодня легко будет удаваться улаживание споров с другими. Впрочем встревать в чужие распри все же не стоит.

Многие представители знака будут очень заняты и погрузнут во встречах и телефонных разговорах.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 ноября 2019 для Козерогіов

День будет удачным для любовных дел. Вечером доверяйте своей интуиции. Ваше предчувствие может оказаться пророческим. Смело можете делиться сокровенным с Весами.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 ноября 2019 для Водолеев

В финансовом плане проблем возникать не должно – операции с деньгами будут проходить без осложнений, однако о внимательности забывать не стоит.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 ноября 2019 для Рыб

Сегодня Рыбы будут счастливыми, неспокойными и очень интересными. Вы будете хотеть приобщиться к каждой встрече и делу! Ничего не будет проходить без Рыб в этот день. Благодаря такой гиперактивности представители знака получат возможность познакомиться с новыми друзьями и получить интересную информацию.