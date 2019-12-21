Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2019 года, предусматривает удачный день для решения бытовых дел. В эти сутки стоит хорошо прислушаться к окружающим. Читайте гороскоп на 21 декабря 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

Плохой идеей сегодня будет безосновательно агрессивное выяснение отношений. Также сложности с контролем эмоций могут возникать в людных местах. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 21 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 21 декабря 2019 для Овнов

Звезды советуют переосмыслить ваше самовосприятие. Вы достигли определенного успеха и имеете право гордиться собой. Это стоило вам больших усилий – не стесняйтесь отблагодарить себя.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 21 декабря 2019 для Тельцов

Измените одну частичку своей жизни сегодня, и обыденность вдруг станет другой. Не ищите оправданий, что что-то пойдет не так. Освободить себя от стремления к идеалу поможет поддержка друга.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 21 декабря 2019 для Близнецов

Сегодня обратите внимание на музыку – она будет благоприятно влиять на ваши нервы. Слушайте то, что вам нравится.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 21 декабря 2019 для Раков

Сегодня вы можете считать всех врагами, и будете рады отгородиться от окружающих. Попробуйте обуздать свое настроение и обратите внимание на причину такого неприятного течения событий.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 21 декабря 2019 для Львов

Вскоре вам придется столкнуться со многими вызовами. Вы надеялись на перерыв, но вместо этого можете встретить еще одну порцию обязанностей и стрессовых ситуаций. Однако не сдавайтесь и постарайтесь избегать людей, которые повышают ваше давление. Сосредоточьтесь на своих обязанностях, и все закончится хорошо.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 21 декабря 2019 для Дев

Если не говорить откровенно с близкими, а замалчивать свои обиды – можно создать себе настоящую бомбу. Вместо того, чтобы потом провоцировать ссоры, попробуйте начать долгий честный разговор. Другая сторона может вам прояснить моменты, о которых вы не имели представления и которые изменят ваше мнение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 21 декабря 2019 для Весов

Сегодня можно ожидать большой дозы положительной энергии. Проблема, которая вас беспокоит несколько дней, вдруг станет пустяком. Глядя на эту ситуацию с другой стороны, вы увидите, что все было не так уж и сложно с самого начала.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 21 декабря 2019 для Скорпионов

Сутки принесут много незапланированных встреч. Кроме того, если вы готовы – вам удастся выбрать одну модель инвестирования и вложить свои средства. Проблемы с работой беспокоить не будут.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 21 декабря 2019 для Стрельцов

День обещает активно сказаться на эротической и любовной сферах. Возможно, вы захотите разнообразия и новых стимулов, которых давно не хватает в ваших отношениях. Одинокие представители знака будут готовы к экспериментам.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 21 декабря 2019 для Козерогов

Хорошо подготовьтесь к вызовам, которые стоят перед вами. И хоть всегда можно найти себе оправдание – звезды советуют сегодня сильно не лениться!

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 21 декабря 2019 для Водолеев

Сегодня вы охотно будете приобщаться к профессиональным разговорам. Попробуйте на расстраиваться, если не сможете найти общий язык со всеми. Интересного хода событий стоит ожидать, если отбросить свои стереотипные и суеверные суждения и мнения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 21 декабря 2019 для Рыб

День может заставить представителей знака задуматься. Прежде всего, вы зададите себе много вопросов о счастье и бытие. Не бойтесь внести в жизнь специальные ритуалы, которые помогут найти больше гармонии.