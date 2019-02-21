Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2019 года, предусматривает удачный день для улаживания финансовых вопросов. При этом важные решения не стоит откладывать до вечера. Читайте гороскоп на 21 февраля 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

День выдастся напряженным. Большинство сегодня будет сильно озабочено и погрязнет во встречах и телефонных разговорах. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 21 февраля 2019 для Овнов

Овны будут готовы приобщиться к работе, полезной для широкой публики. Представители знака будут использовать сложные ходы и концепции, чтобы доказать свое дело. Вторая половина дня будет благоприятной для решения семейных вопросов.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 21 февраля 2019 для Тельцов

У Тельцов четверг имеет все шансы показаться очень замечательным днем. Сегодня представители знака получат возможность избавиться от старых и пагубных привычек и задач, которые не приносят прибыли – ни моральной, ни финансовой. Сегодня вам будет проще, чем всегда отбросить все ненужное.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 21 февраля 2019 для Близнецов

Вероятно, что Близнецам на судьбу может выпасть появление новых возможностей для карьерного роста. Хорошо посмотрите вокруг и будьте внимательны, чтобы не упустить шанс.

На смелых в этот день ждет удача. Поэтому постарайтесь взяться за активную деятельность и успех не заставит себя ждать.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 21 февраля 2019 для Раков

Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций и не раздувать их. Не позволяйте нарастать напряжению в семье. Если у вас возникают недоразумения – старайтесь решать их сразу. Главное сохраняйте спокойствие и не паникуйте, ведь так только собьете себя и других с пути.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 21 февраля 2019 для Львов

Рекомендуется соблюдать осторожность в делах, связанных с домом и близкими. Возможно возникновение раздражающих ситуаций, однако немного сдержанности позволит избежать конфликта.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 21 февраля 2019 для Дев

Задуманные Девами дела будут получаться, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Начинается благоприятное время для осуществления запланированного, решениея трудных вопросов и проблем.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 21 февраля 2019 для Весов

Весам стоит ожидать спокойный день. Когда будете просить совет или подсказку у других – не забывайте их внимательно слушать. У вас есть высокие шансы получить новые знания и получить действительно полезный совет.

На любовном фронте Весам захочется приключений. Что же, можно и прибегнуть к легкому флирту!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 21 февраля 2019 для Скорпионов

Во время утреннего кофе подумайте о своих планах и том, чего вам не хватает для счастья. В общем же на Скорпионов ждет интересный и благоприятный день. Особенно хорошо будут получаться решения жизненных проблем.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 21 февраля 2019 для Стрельцов

Вероятно, вам придется прибегнуть к пересмотру бюджета, в частности пересмотреть лимит допустимых расходов. Некоторым Стрельцам сегодня представится возможность взяться за дополнительную работу. Это поможет сбалансировать ваше финансовое положение, хотя и добавит усталости.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 21 февраля 2019 для Козерогов

В этот день не стоит гоняться за двумя зайцами, а лучше выполнять дела одно за другим. Это же касается и любых других планов и действий. На амурном фронте на большинство ждет затишье, а вот семейным может судьба преподнести важный разговор.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 21 февраля 2019 для Водолеев

Будьте осторожны со своим здоровьем – в этот день могут обостриться хронические заболевания. Также не лишним будет сходить на дополнительное обследование.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 21 февраля 2019 для Рыб

Рыбам желательно быть более, чем всегда внимательным за рулем. Усталость может иметь плохие последствия.

Дома постарайтесь воспринимать все спокойно и не принимать близко к сердцу слова, которые вам не нравятся.