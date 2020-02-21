Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2020 года, предусматривает эмоционально напряженный день, который можно будет использовать в свою пользу. Ближе к вечеру стоит отказаться от непосильных задач. Читайте гороскоп на 21 февраля 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

Не стоит пренебрегать безопасностью финансов в эти сутки. Неосмотрительность может привести к потерям. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на 2020 год Белой Крысы: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 21 февраля 2020 для Овнов

День может оказаться не из легких, но результат будет стоит потраченных сил. Если особых рабочих дел у вас на этот день нет – займитесь собой. Это хорошее время для чтения профессиональной литературы, планирования ответственных дел и задач на будущее.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 21 февраля 2020 для Тельцов

У вас накопилось много дел, которые требуют немедленного решения. Беритесь за свой список и постепенно – дело за делом – уменьшайте его, чтобы не потерять выходные.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 21 февраля 2020 для Близнецов

Вам в этот день отведена роль вдохновителя – вы будете заряжать своим настроением других, аккумулировать силы и генерировать невероятные идеи.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 21 февраля 2020 для Раков

Дома вас ожидает стабильная ситуация, однако не спешите сразу возвращаться в комфорт. Ближе к вечеру вам очень захочется пообщаться в тесной компании с близким человеком.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 21 февраля 2020 для Львов

В этот день больше делайте то, что действительно важно, и откажитесь от дел, которыми вы занимаетесь на показ. Лицемерие, обиды, осуждение или хитроумные планы в отношении других оставьте в прошлом.

Читайте также: Гороскоп на неделю 17 – 23 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 21 февраля 2020 для Дев

Займитесь наведением порядка в своих мыслях – проанализируйте где вы окунаетесь в иллюзии, гордыню или ложь. Возможно самое время принимать ответственное за свои действия. В этот день не самые лучшие последствия будут иметь алкоголь, экстремальные занятия и жаркие споры.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 21 февраля 2020 для Весов

Возможно решение ситуации, с которой вы давно не можете справиться. Старания Весов имеют высокие шансы окупиться. Вероятно, вы найдете креативный выход из наболевшей ситуации.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 21 февраля 2020 для Скорпионов

День будет благоприятным для тех, кто задумал поиск союзников и единомышленников. Шансы найти хорошего друга высокие.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 21 февраля 2020 для Стрельцов

Обратите внимание на здоровье. Это плохое время, чтобы перегружать организм тяжелой пищей или алкоголем.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 21 февраля 2020 для Козерогов

Не критикуйте и не осуждайте других, спокойно воспринимайте и принимайте другие точки зрения – не нужно всегда и со всеми бороться. Старайтесь понять других людей и почему они делают именно так, а не иначе. Научитесь слушать других, не перебивая. Просто воспринимайте, как есть.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 21 февраля 2020 для Водолеев

Поймите что вас мотивирует двигаться вперед, постоянно подкармливайте вашу внутреннюю мотивацию. Уделяйте внимание физическим упражнениям и тому, что вы потребляете.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 21 февраля 2020 для Рыб

В первой половине дня возможны приятные сюрпризы от родных. Не забудьте сказать им слова благодарности и напомнить, как дороги они вам. На работе же вас ждет затишье, однако к вечеру возможны конфликтные ситуации. Будьте внимательны и все обойдется.