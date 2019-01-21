Гороскоп на сегодня, 21 января 2019 года, предусматривает день для воплощения запланированного. Стоит не бояться брать на себя ответственность и идти на решительные шаги. Читайте гороскоп на 21 января 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня лучше избегать больших скоплений народа и быть осторожным в общественном транспорте. Есть большие шансы понести потери из-за собственной неосмотрительности. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Гороскоп на 21 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 21 января 2019 для Овнов

Возможно неожиданное известие. Везение в этот день на вашей стороне, однако в авантюры бросаться все же не стоит. Сейчас благоприятный период для того, чтобы начать борьбу с вредными привычками и взяться за нормализацию массы тела.

Высокая вероятность встретиться с человеком, который вдохновит вас на большие свершения как в личной, так и в профессиональной жизни.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 21 января 2019 для Тельцов

Солнце движется вам на пользу, добавит вам особой силы в начинаниях. Однако бросайтесь в дела только с головой – время не слишком хорошее для накопления материального.

Любовь и сфера романтических отношений будет находиться под благоприятным воздействием звезд. Можете уверенно опираться на деловых и личных партнеров.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 21 января 2019 для Близнецов

Слышите как обсуждают кого-либо за глазами и сразу же хотите приобщиться острым словечком к разговору? Есть два варианта – либо поддаться искушению и ввязаться в неоднозначную историю, или немножко собрать силу воли в кулак и с чистым сердцем провести остаток дня. Выбирать вам! Впрочем о последствиях не забывайте.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 21 января 2019 для Раков

Поднимайте голову выше и уверенно выполняйте запланированное, даже если у вас планы, как у Наполеона. От усталости вы не застрахованы, впрочем удача будет ходить бок-о-бок с Раками.

Читайте также: Гороскоп на неделю 21-27 января 2019 для всех знаков Зодиака

Не слишком благоприятным день будет для работы с математическими подсчетами. Значительно лучше эта суббота подходит для физического труда.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 21 января 2019 для Львов

Встречи с иностранцами принесут немалую пользу. Только не забывайте расспрашивать и слушать больше, чем рассказывать о себе. В противном случае судьба вам не поможет.

На любовном фронте возможны курьезные моменты, поэтому будьте готовы посмеяться в самый неподходящий момент.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 21 января 2019 для Дев

Не стоит забывать о здоровье. Будьте бдительны с лекарствами и едой, ведь высока вероятность отравлений.

В этот день можно смело браться за гардероб. Самое время разобрать вещи и избавиться от лишнего, например, отдать тем, кто в этом больше нуждается.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 21 января 2019 для Весов

Семейным Весам стоит устроить интересный праздник для детей. Сделайте, что-нибудь, что заставит вашего малыша прыгать от радости. Если хорошо подумать, то образ удастся найти простой и дешевый!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 21 января 2019 для Скорпионов

День не слишком благоприятен для Скорпионов, которые занимаются научной работой – возможны неожиданные повороты в делах и выявления подводных камней. Тем, кто занимается торговлей, вероятно удастся решить сложные задачи и довести до конца то, что было начато ранее.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 21 января 2019 для Стрельцов

Не стоит забывать о прогулках на свежем воздухе. Такой вид отдыха поможет восстановить силы и уберечься от нервных срывов.

Благоприятными будут разговоры с родственниками. Есть высокие шансы, что удастся достичь взаимопонимания в вопросе, который давно не давал покоя.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 21 января 2019 для Козерогов

Если чувствуете спад – эмоциональный или физический – не беритесь за новые дела, а лучше делайте то, с чем справитесь "на автомате". Неожиданности и случайные знакомства сегодня вам не придутся по душе.

Можете провести немного времени со спортом – фитнес, зал, йога или что-то другое. Это поможет вам расслабиться и перезагрузиться перед новой неделей, которая обещает быть более насыщенной.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 21 января 2019 для Водолеев

День будет благоприятным для тех, кто любит проводить время активно и отстаивать важные для мира идеи. Не бойтесь просить о поддержке у других – вы скорее всего будете услышанными.

Все, начатое сегодня, имеет высокие шансы быть реализованным без особых сложностей и с большим успехом.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 21 января 2019 для Рыб

Будьте очень осмотрительны с деньгами! Особенно пристально стоит делать крупные покупки, ведь есть высокие шансы допустить мелкую, но не дешевую ошибку. Не помешает осторожность и при мелких затратах. Сегодня, как никогда, вы будете способны потратить неожиданно много денег ни на что.