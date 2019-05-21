Гороскоп на сегодня, 21 мая 2019 года, предусматривает благоприятный день для новых начинаний и существенных изменений. В этот день не стоит горячиться. Читайте гороскоп на 21 мая 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня стоит рассчитывать на дружескую поддержку. Тем, кто задумал начало серьезных дел, будет способствовать удача. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 21 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 21 мая 2019 для Овнов

Если на вас напала хандра, постарайтесь акцентировать внимание на положительных моментах и помните, что вы имеете право влиять на любую ситуацию и можете изменить все, что вам не нравится.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 21 мая 2019 для Тельцов

Благоприятный день для решения бюрократических вопросов. Сегодня можно смело браться за важную работу. Также не стоит бояться смелых идей – есть высокие шансы заручиться поддержкой. Благоприятным этот день будет и для укрепления семейных отношений.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 21 мая 2019 для Близнецов

Близнецам придется больше времени посвятить семье или товарищам. Вероятно, придется задействовать все известные вам трепетные чувства, чтобы действительно стать хорошим помощником в не самую легкую минуту.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 21 мая 2019 для Раков

Сегодня Раков ждет выполнение важной миссии. Вам будет трудно примириться с ошибками, и вам легко будет удаваться критика. День подходит для заботы о своем здоровье и красоте. Потому, вместо того, чтобы искать недостатки других, уделите больше времени себе.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 21 мая 2019 для Львов

Львов окутает мир грез и воспоминаний, что в придачу к сонливому состоянию может стать причиной некачественного выполнения работы. Не удивляйтесь не слишком радостным взглядам руководителя, который такое настроение может легко заметить.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 21 мая 2019 для Дев

Дев сегодня могут засыпать советами относительно того, как вести дела и жить. Не берите в голову указания других людей. Вы сами можете определить, что для вас хорошо, а что плохо.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 21 мая 2019 для Весов

Не ждите похвалы со стороны – вы сами способны понять, насколько качественно вы выполняете работу, и увидеть, что нужно улучшить. На критику стоит реагировать уравновешенно – слушать, но особо о ней не беспокоиться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 21 мая 2019 для Скорпионов

Финансовая сторона жизни будет особенно активной – можно как разбогатеть и получить дополнительный доход, так и натолкнуться на немалые потери. Поэтому стоит ограничить дела с финансами и быть внимательным к деталям.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 21 мая 2019 для Стрельцов

В этот день возможные проблемы связаны с ощущением близости. Особенно это касается тех, кто потерял уверенность в своем партнере, или страсть в отношениях. Не позволяйте этой ситуации длиться долго: решите проблему, иначе расстояние между вами станет непреодолимым.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 21 мая 2019 для Козерогов

Тем, кто жалуется на рутину и то, что в жизни ничего не меняется, – стоит брать ситуацию в свои руки. Отважиться на риск бывает трудно, но результат дает нам новый опыт и ощущение того, что мы сделали все, что могли, и не дали жизни пройти мимо.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 21 мая 2019 для Водолеев

Не стоит принимать вину или неудачи других на свой счет, даже если они вас в этом обвиняют. Каждый самостоятельно отвечает за свои решения, мысли и эмоции. Не стоит бояться разочаровать других – прежде всего стоит позаботиться о своем спокойствии.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 21 мая 2019 для Рыб

Сегодня удачный день, чтобы превратить идеи в план действий. Не бойтесь начинать – главное написать первый пункт, и дальше дело пойдет. Если потратите немного времени на продумывание стратегии – дело будет иметь высокие шансы увенчаться успехом.