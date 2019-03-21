Гороскоп на сегодня, 21 марта 2019 года, предусматривает благоприятный день для кропотливого труда. При этом сутки обещают быть достаточно удачными для всех сфер жизни. Читайте гороскоп на 21 марта 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня смело можно браться за начало ремонта – квартиры или машины. Хорошо будут удаваться и домашние дела. Также успех будет сопутствовать и людей, которые задумали пойти на романтическое свидание – время благоприятно для начала новых и укрепления давних отношений. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 21 марта 2019 для Овнов

Овнам можно смело браться за налаживание контактов, договоренностей, укрепление тылов – эти дела сегодня будет сопутствовать удача и они принесут положительные плоды.

Поберегите здоровье, особенно внимательно следите за тем, что едите. Чуточку осторожности, еще никогда не была лишней.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 21 марта 2019 для Тельцов

Сегодня Тельцов может посетить очень дельная мысль, которая в будущем будет способствовать вашему финансовому благополучию. Вы сможете воплотить свои замыслы в жизнь благодаря пониманию мотивов других и вашей интуиции.

Избегайте интриг и сплетен – это только отнимет ваше драгоценное время и энергию, лучше используйте его на себя самого.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 21 марта 2019 для Близнецов

Период благоприятен как для работы, так и для амурных дел и расслабления. Однако сейчас рассчитывайте только на себя. Такая исходная позиция может заметно улучшить ваше положение.

Деньги старайтесь беречь – расточительство это последнее, что вам сейчас нужно. А вот сил на дела не жалейте – вложенный труд воздастся сторицей.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 21 марта 2019 для Раков

Для Раков день будет благоприятным, а особенно для тех представителей знака, которые задумали поиск союзников и единомышленников. Есть высокие шансы заинтересовать других своими идеями.

Если получите поступление, которое не ожидали – не спешите тратить деньги. Со временем они вам понадобятся на действительно важные дела.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 21 марта 2019 для Львов

Сегодня не исключены приятные знакомства, в том числе и романтические. Вам в этот день будет присущ особый шарм.

Ближе к вечеру может появиться непреодолимое желание провести время с комфортом. По возможности отправляйтесь в театр или кино, полакомьтесь вкусным ужином.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 21 марта 2019 для Дев

Сегодня для Дев будет идеальное время, чтобы начать борьбу с вредными привычками. Также день хорош для оздоровления – можно устроить разгрузочный день.

Важные вопросы удастся обсудить в непринужденной обстановке, что изрядно добавит вам вдохновения.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 21 марта 2019 для Весов

День будет благоприятным для осуществления финансовых операций, заключения сделок и договоренностей. Также период благоприятен для обучения и творчества. Любые начинания в этот день получат дополнительную энергетическую подпитку.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 21 марта 2019 для Скорпионов

Скорпионам сегодня стоит с особой тщательностью усмирять злость и скупость. В противном случае вы рискуете потерять прекрасную возможность впустить немного свежего воздуха в свою жизнь.

Если не лениться, то удастся выполнить множество дел, отложенных вами на потом. Четверг вообще хорош для любого вида работы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 21 марта 2019 для Стрельцов

Постарайтесь громко не плакать о том, как вы хотите в отпуск. Так вы только еще ухудшите свое настроение и потеряете драгоценное время. Сейчас Стрельцам лучше взяться за работу.

Вечер будет благоприятным для разговоров, встреч с друзьями и прогулок на свежем воздухе.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 21 марта 2019 для Козерогов

Время благоприятно для переездов, перестройки – как пространства, так и отношений. Все начатое сейчас имеет шанс быть быстро и удачно завершенным.

Будьте внимательными к своим легким – самое время бросить курить, начать гулять на свежем воздухе (желательно поближе к деревьям), отказаться от аэрозолей.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 21 марта 2019 для Водолеев

Наступило благоприятное время реализации планов. Вы же наверняка знаете, что хотели бы воплотить в жизнь в ближайшие три – четыре недели? Если так, то приступайте к работе, если нет – быстренько составляйте план и реализовывайте его. Звезды вам будут способствовать.

Запланируйте себе на вечер что-то уютное и романтичное. Тем, у кого есть пара, стоит попробовать кое-что новенькое. Те же, у кого пары нет, могут взять интересную книгу и провести время не менее интересно.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 21 марта 2019 для Рыб

Забудьте об осуждении и оценке других людей. Лучше сосредоточьте внимание на собственных целях и начинайте работать над их реализацией.

Возможны ссоры и недоразумения – постарайтесь в такие моменты быть терпимыми и добрыми.