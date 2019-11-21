Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2019 года, предусматривает благоприятный день для работников сферы обслуживания. Везти будет и тем, кто работает в творческой сфере. Читайте гороскоп на 21 ноября 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Легко сегодня будут приходить обсуждения политики и новых идей, на что, вероятно, придется потратить немало времени. Поддержку сегодня прежде всего стоит искать среди родных. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 18 – 24 ноября 2019 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 21 ноября 2019 для Овнов

Овнам сегодня, как никогда, будет трудно сосредоточиться на повседневных задачах. Водоворот эмоций и растерянность могут привести к не совсем тем последствиям, которые вам бы хотелось видеть. Впрочем все в ваших руках, поэтому даже совсем неудачное дело со временем сумеете уладить.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 21 ноября 2019 для Тельцов

Тельцов сегодня ожидает день с повышенным уровнем конфликтности. Стоит избегать выяснения отношений с коллегами, друзьями и стараться сохранять мир в семье.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 21 ноября 2019 для Близнецов

Близнецам стоит быть смелее, проявлять больше инициативы и громко говорить о своих желаниях и намерениях. Немножко амбициозности вам не помешает, особенно тем, у кого есть пара.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 21 ноября 2019 для Раков

Сделайте что-то необычное и попробуйте вырваться из рутины. Можете смело решаться на что-то новое и пробовать поэкспериментировать. День хорош для любых изменений, при этом сегодня не обязательно выходить из дома – главное не просиживать все время на диване.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 21 ноября 2019 для Львов

Львам сегодня вероятно удастся сделать больше, чем было запланировано. Такой ход событий придаст вам много положительной энергии.

Ваша финансовая сторона жизни будет стабильной и спокойной. Сегодня вы в силах совершить настоящий трудовой подвиг.

Читайте также: Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 21 ноября 2019 для Дев

Сегодня Девам будет везти в разговорах с лицами противоположного пола. Вам будет присуща нешуточная харизма. Смело отправляйтесь на встречу приключениям!

А вот за рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит. В этих сферах сегодня вам лучше ступать по протоптанным путям.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 21 ноября 2019 для Весов

У Весов сегодня будет много сил. Смело принимайтесь за дело – задания будут выполняться вами как никогда успешно. Усердная работа поможет укрепить ваш статус и улучшить перспективы на увеличение прибылей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 21 ноября 2019 для Скорпионов

Вам сегодня будет присуща незаурядная говорливость. Можете воспользоваться этим в работе – вероятно, удастся с легкостью провести важную беседу, которой вы избегали.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 21 ноября 2019 для Стрельцов

На работе желательно не делать ошибок. Вам это будет под силу, если не будете брать на себя слишком много. Не бойтесь отказаться от непосильного труда.

Возможно неожиданное радостное известие. Везение в этот день на вашей стороне, однако в авантюры бросаться все же не стоит.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 21 ноября 2019 для Козерогов

Если вас затянула обыденность и вы нуждаетесь в переменах – принимайтесь за продумывание интересного досуга. Не стоит ожидать, что жизнь сама начнет меняться. Возьмите дело в свои руки, обзвоните друзей, и у вас точно появится интересный план на вечер, а то и на будущий уикенд.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 21 ноября 2019 для Водолеев

В этот день не стоит гоняться за двумя зайцами, а лучше выполнять дела одно за другим. Это же касается и любых других планов и действий. На амурном фронте большинство представителей знака ждет затишье, а вот у семейных может случиться важный разговор.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 21 ноября 2019 для Рыб

Не забывайте хоть немного следить за языком, чтобы не сказать лишнее. Например, что-то такое, что заденет кого-то за живое, или то, что выдаст ваш секрет.