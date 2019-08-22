Гороскоп на сегодня, 22 августа 2019 года, предусматривает день, в который следует позаботиться о себе и своих потребностях. Неблагоприятное время для морализаторства. Читайте гороскоп на 22 августа 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Попробуйте сегодня прислушиваться к собственным потребностям и желаниям. В этот день не стоит ими пренебрегать. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Гороскоп на 22 августа для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 22 августа 2019 для Овнов

Старайтесь руководствоваться здравым смыслом, а не подсказками со стороны или импульсивными желаниями.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 22 августа 2019 для Тельцов

День будет благоприятным для тех, кто задумал поиск союзников и единомышленников. Шансы заинтересовать других собственными идеями высоки.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 22 августа 2019 для Близнецов

Важные вопросы удастся обсудить в непринужденной обстановке, что сильно придаст вам вдохновения.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 22 августа 2019 для Раков

Возможны непредвиденные расходы, которые могут уничтожить значительную часть ваших финансовых ресурсов. Удачный день для встреч и романтических свиданий.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 22 августа 2019 для Львов

Вас ожидают приятные встречи, возможны новые знакомства, которые будут иметь интересное продолжение.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 22 августа 2019 для Дев

Не стесняйтесь хорошенько отдохнуть на выходных – организуйте мини вечеринку или идите в гости. Попробуйте разбавить рутину чем-нибудь интересным.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 22 августа 2019 для Весов

Сегодня позвольте себе полноценный отдых. Время благоприятное для путешествий и познания нового.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 22 августа 2019 для Скорпионов

Вам захочется спрятаться от посторонних, отдохнуть от всего и избегать внимания к собственной персоне. Такие желания вполне естественны, поэтому смело по возможности оставайтесь в родном доме.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 22 августа 2019 для Стрельцов

Возможен мощный прилив вдохновения, который позволит доделать работу, которую откладывали в ящик не один день.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 22 серпня2019 для Козерогов

Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, а потому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 22 августа 2019 для Водолеев

Желательно посетить родных и близких. Тем, у кого есть дети, стоит уделить своему малышу сегодня больше времени.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 22 августа 2019 для Рыб

Возможно возникновение интересных идей для новых проектов. Составляйте план для реализации задуманного и беритесь за дело.