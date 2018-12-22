Гороскоп на 22 декабря для всех знаков зодиака предусматривает день, полный общения и увлекательных моментов. В эти сутки стоит включать своего "внутреннего ребенка" и взирать на мир с двойным интересом. Читайте гороскоп на 22 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.

Начатые сегодня новые дела успехом вряд ли увенчаются, и причина от вас зависеть не будет. Поэтому если почувствуете эмоциональный подъем – не теряйте благоразумия и используйте его для завершения ранее недоделанного, а не на новые начинания. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 22 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 22 декабря 2018 для Овна

Если в этот день вас неожиданно пригласят на пирушку, кофе или в кино – стоит соглашаться. Сегодня вы будете чувствовать себя комфортно среди других людей и ощутите свою внутреннюю силу.

Наслаждайся приятными моментами и удачей, которая будет сопровождать вас.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 22 декабря 2018 для Тельца

Помните одну из самых главных истин жизни – нет ничего постоянного. Если вы смиритесь с тем, что все меняется – пережить день будет легче. Те же, кто всеми силами не видит необходимости в изменениях и будет стараться оставить все как раньше, могут столкнуться со сложностями.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 22 декабря 2018 для Близнецов

Перед вами появятся новые возможности – не бойтесь за них браться и двигать свою жизнь вверх! Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, а поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Облегченно сможете выдохнуть и после неприятного и серьезного разговора, который уже давно назревал. Не забудьте в этот день и о развлечениях и амурных делах – вы это заслужили!

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Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 22 декабря 2018 для Рака

Высока вероятность отмены запланированных встреч без особых причин. Не исключено, что именно сегодня вы получите долгожданное известие. Желательно быть внимательными с финансами.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 22 декабря 2018 для Льва

Львам-водителям стоит быть особенно бдительными на дороге и не нарушать правила. То же самое касается и Львов-пешеходов – перебегать дорогу где попало не стоит.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 22 декабря 2018 для Девы

День будет удачным для Дев, которые имеют творческие профессии. Возможен мощный прилив вдохновения, который позволит доделать работу, которую откладывали в ящик не один день. Несмотря на то, что день будет более удачным для художественной, чем для бизнес работы, финансовых коллапсов возникать не должно.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 22 декабря 2018 для Весов

У Весов сегодня высокие шансы попасть под влияние собственных иллюзий. Самообман вряд ли будет иметь хорошие последствия, а потому отдавайте предпочтение, пусть и не самому милому сердцу, но все же наиболее логичному решению.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 22 декабря 2018 для Скорпиона

День благоприятен для встреч и разговоров с иностранцами. Вероятно, вам удастся завести интересное новое знакомство и подружиться с лицом из-за рубежа в Интернете.

Возможно получение радостной вести, которая обрадует и вас, и ваших родных. Хорошее окончание будет иметь романтический вечер, проведенный со свечами и под хорошую музыку.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 22 декабря 2018 для Стрельца

Стрельцам стоит отдаться целиком и полностью чувству, которое их увлечет. Смело погружайтесь в работу с головой – результат придет непременно! То же самое касается и амурных дел, и творчества.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 22 декабря 2018 для Козерога

Удачными будут поездки. Тем, кто запланировал выезд из родных мест, будет сопутствовать удача. К Козерогам, которые в вечер 22 декабря останутся дома, могут наведаться долгожданные гости.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 22 декабря 2018 для Водолея

Водолеям сегодня не стоит зря отчаиваться и драматизировать в случае, если ваши планы будут идти не так, как вы себе задумали. Уже скоро все наладится, и результат будет еще лучше, чем вы ожидали. Конечно же только при условии, что с вашей стороны все будет сделано на отлично.

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Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 22 декабря 2018 для Рыб

Сейчас вы максимально настроены на результат – воспользуйтесь этим и доведите незаконченные дела до конца.

Однако перед тем, как начинать что-либо сегодня – хорошо спланируйте свои действия, продумайте детали. Так вы сможете быть уверенными и избежать краха, а при необходимости сумеете быстро подстроиться под изменения.