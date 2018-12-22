Гороскоп на 22 декабря для всех знаков зодиака

271 Читати новину українською
Гороскоп на сегодня 22 декабря 2018: гороскоп для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 22 декабря для всех знаков зодиака / 24 канал

Гороскоп на 22 декабря для всех знаков зодиака предусматривает день, полный общения и увлекательных моментов. В эти сутки стоит включать своего "внутреннего ребенка" и взирать на мир с двойным интересом. Читайте гороскоп на 22 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.

Начатые сегодня новые дела успехом вряд ли увенчаются, и причина от вас зависеть не будет. Поэтому если почувствуете эмоциональный подъем – не теряйте благоразумия и используйте его для завершения ранее недоделанного, а не на новые начинания. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 17-23 декабря 2018 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 22 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 22 декабря 2018
Гороскоп на 22 декабря 2018 для Овна

Если в этот день вас неожиданно пригласят на пирушку, кофе или в кино – стоит соглашаться. Сегодня вы будете чувствовать себя комфортно среди других людей и ощутите свою внутреннюю силу.

Наслаждайся приятными моментами и удачей, которая будет сопровождать вас.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 22 декабря 2018
Гороскоп на 22 декабря 2018 для Тельца

Помните одну из самых главных истин жизни – нет ничего постоянного. Если вы смиритесь с тем, что все меняется – пережить день будет легче. Те же, кто всеми силами не видит необходимости в изменениях и будет стараться оставить все как раньше, могут столкнуться со сложностями.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 22 декабря 2018
Гороскоп на 22 декабря 2018 для Близнецов

Перед вами появятся новые возможности – не бойтесь за них браться и двигать свою жизнь вверх! Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, а поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Облегченно сможете выдохнуть и после неприятного и серьезного разговора, который уже давно назревал. Не забудьте в этот день и о развлечениях и амурных делах – вы это заслужили!

Читайте также: Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 22 декабря 2018
Гороскоп на 22 декабря 2018 для Рака

Высока вероятность отмены запланированных встреч без особых причин. Не исключено, что именно сегодня вы получите долгожданное известие. Желательно быть внимательными с финансами.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 22 декабря 2018
Гороскоп на 22 декабря 2018 для Льва

Львам-водителям стоит быть особенно бдительными на дороге и не нарушать правила. То же самое касается и Львов-пешеходов – перебегать дорогу где попало не стоит.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 22 декабря 2018
Гороскоп на 22 декабря 2018 для Девы

День будет удачным для Дев, которые имеют творческие профессии. Возможен мощный прилив вдохновения, который позволит доделать работу, которую откладывали в ящик не один день. Несмотря на то, что день будет более удачным для художественной, чем для бизнес работы, финансовых коллапсов возникать не должно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 22 декабря 2018
Гороскоп на 22 декабря 2018 для Весов

У Весов сегодня высокие шансы попасть под влияние собственных иллюзий. Самообман вряд ли будет иметь хорошие последствия, а потому отдавайте предпочтение, пусть и не самому милому сердцу, но все же наиболее логичному решению.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 22 декабря 2018
Гороскоп на 22 декабря 2018 для Скорпиона

День благоприятен для встреч и разговоров с иностранцами. Вероятно, вам удастся завести интересное новое знакомство и подружиться с лицом из-за рубежа в Интернете.

Возможно получение радостной вести, которая обрадует и вас, и ваших родных. Хорошее окончание будет иметь романтический вечер, проведенный со свечами и под хорошую музыку.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 22 декабря 2018
Гороскоп на 22 декабря 2018 для Стрельца

Стрельцам стоит отдаться целиком и полностью чувству, которое их увлечет. Смело погружайтесь в работу с головой – результат придет непременно! То же самое касается и амурных дел, и творчества.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 22 декабря 2018
Гороскоп на 22 декабря 2018 для Козерога

Удачными будут поездки. Тем, кто запланировал выезд из родных мест, будет сопутствовать удача. К Козерогам, которые в вечер 22 декабря останутся дома, могут наведаться долгожданные гости.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 22 декабря 2018
Гороскоп на 22 декабря 2018 для Водолея

Водолеям сегодня не стоит зря отчаиваться и драматизировать в случае, если ваши планы будут идти не так, как вы себе задумали. Уже скоро все наладится, и результат будет еще лучше, чем вы ожидали. Конечно же только при условии, что с вашей стороны все будет сделано на отлично.

Читайте также: Календарь стрижек на декабрь 2018: полезные советы

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 22 декабря 2018 для Риб

Гороскоп на 22 декабря 2018 для Рыб

Сейчас вы максимально настроены на результат – воспользуйтесь этим и доведите незаконченные дела до конца.

Однако перед тем, как начинать что-либо сегодня – хорошо спланируйте свои действия, продумайте детали. Так вы сможете быть уверенными и избежать краха, а при необходимости сумеете быстро подстроиться под изменения.

Теги: LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рождественский пост 2018: рецепты блюд от шеф-повара, которые вы можете приготовить дома
21 декабря 18:05 Рождественский пост 2018: рецепты блюд от шеф-повара, которые вы можете приготовить дома
Олена Булан 5705
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
21 декабря 13:15 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 27378
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
20 декабря 20:10 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
25244
Не Меган Маркл единой: топ-5 принцесс, которыми восхищается мир
19 декабря 19:00 Не Меган Маркл единой: топ-5 принцесс, которыми восхищается мир
Юлія Девда 1502
"Караоке на майдане" закрыли: кто из украинских звезд покорял народное шоу
19 декабря 18:05 "Караоке на майдане" закрыли: кто из украинских звезд покорял народное шоу
Юлія Михайлова 1929
Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
19 декабря 15:40 Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
7772
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук