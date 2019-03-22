Гороскоп на сегодня, 22 марта 2019 года, предусматривает благоприятный день для любой умственной и творческой деятельности. Читайте гороскоп на 22 марта 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Лучше быть осторожными с деньгами – стоит отказаться от кредитов и одалживаний денег. С окружающими стоит быть снисходительнее – из-за повышенной эмоциональной чувствительности в этот день. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 22 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 22 марта 2019 для Овнов

Если вам сегодня захочется забыть о быте, рутине, работе – смело отправляйтесь вечером к друзьям, в кино или на вечеринку. В компании вы сможете поднять настроение не только себе, но и доставить удовольствие другим. Так вперед веселиться!

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 22 марта 2019 для Тельцов

Вы будете очень добрыми и отзывчивыми – этим могут воспользоваться, но отчаиваться не стоит, ведь главное генерировать положительную энергию. Она к вам непременно вернется.

В этот день строгие ограничения в еде себе ставить не нужно, однако и о здравом смысле и умеренности забывать не стоит.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 22 марта 2019 для Близнецов

День хорошо подходит для активных контактов и операций с деньгами. При принятии важных решений полагайтесь на рациональное мышление, трезвые доводы и логику.

Близнецам, у которых есть пара, стоит быть демократичнее к своему любимому человеку. Ваша гиперзабота может быть не такой и нужной, а вот приятное слово лишним не будет.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 22 марта 2019 для Раков

Сегодня вечером позвольте себе полноценный отдых. Особенно, если неделя у вас получилась не из легких. Учтите, что время сейчас благоприятное для путешествий и познания нового.

Если на вас напала хандра, постарайтесь акцентировать внимание на положительных моментах и помните, что вы имеете право влиять на любую ситуацию и можете изменить все, что вам не нравится.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 22 марта 2019 для Львов

Пересмотрите свое окружение. Старайтесь больше общаться с позитивными и успешными людьми и избегайте депрессивных и демотивирующих людей.

Семейным парам противопоказано в этот день выяснять отношения, зато рекомендовано проявить терпимость и сердечность. Отведите больше времени на отдых и восстановление сил.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 22 марта 2019 для Дев

День благоприятен для медитации и заботы о здоровье. Возможно получение новых знаний, однако не исключено, что они будут даваться с трудом.

Девам-водителям стоит оставаться особенно бдительными на дороге и не нарушать правила. То же самое касается и пешеходов – перебегать дорогу где попало не стоит.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 22 марта 2019 для Весов

Весам в этот день может выпасть решение задач, от которых они ранее бежали. Впрочем волноваться не стоит, так как звезды будут способствовать вам, и вы найдете достаточно сил, чтобы справиться с ними.

Удачно будут протекать поездки, путешествия, командировки. Также легко будут удаваться новые знакомства.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 22 марта 2019 для Скорпионов

На Скорпионов сегодня могут навалиться неожиданные повороты и задачи. Вероятно, что реализовывать задуманное не удастся так быстро, как того хотелось бы. Поэтому запасайтесь терпением и не нервничайте.

Семейным Скорпионам сегодня стоит больше времени уделить родным, особенно тем, у кого есть дети.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 22 марта 2019 для Стрельцов

Вложенные Стрельцами силы в этот день дадут максимальный эффект. Благоприятное время для обучения – новая информация будет хорошо запоминаться. Воспользуйтесь этим!

В этот день строгие ограничения в еде себе ставить не нужно, однако и о здравом смысле и умеренности забывать не стоит.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 22 марта 2019 для Козерогов

Тратить драгоценную энергию сегодня желательно на самосовершенствование и решение текущих задач. Приступы лени и апатии следует подавлять сразу же.

Не помешает дисциплина в быту и в чувствах, особенно утром и днем.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 22 марта 2019 для Водолеев

Используйте время, которое сейчас есть, для наведения порядка в делах, доме или на работе. Монотонный и скрупулезный труд сегодня вам будет удаваться хорошо – воспользуйтесь этим шансом.

Возможен мощный прилив вдохновения, который позволит доделать то, что откладывали в ящик не один день.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 22 марта 2019 для Рыб

Не бойтесь открываться и открывать себя. Будьте проще. Не будьте слишком критичны как к себе, так и к другим.

Не пытайтесь все контролировать. Отчаянные попытки держать все под контролем в разы снижают шансы человека на счастье и успех.