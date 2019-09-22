Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2019 года, предусматривает благоприятный день для встреч. В эти сутки можно смело отправляться в путь. Читайте гороскоп на 22 сентября 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Сегодня не стоит тратить время на ссоры и пренебрегать ритуалами, которые приносят вам удовольствие. Романтические отношения будут часто иметь острые нотки. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 22 сентября для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)





Гороскоп на 22 сентября 2019 для Овнов

День будет благоприятным для переосмысления прошлого и построения планов на будущее. Возможно возникновение интересных идей для новых проектов. Однако начало реализации задуманного стоит отложить на несколько дней. Сегодня же лучше заняться саморазвитием.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 22 сентября 2019 для Тельцов

Если чувствуете спад – эмоциональный или физический – не беритесь за новые дела, а лучше делайте то, с чем справитесь "на автомате". Неожиданности и случайные знакомства сегодня вам не придутся по душе.

Близнецы (21 мая – 21 июня)





Гороскоп на 22 сентября 2019 для Близнецов

В первой половине дня возможны приятные сюрпризы от родных. Не забудьте сказать им слова благодарности и напомнить, как дороги они вам.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 22 сентября 2019 для Раков

Рекомендуют провести немного времени в тишине и раздумьях. Так вы сумеете восстановить силы и получить решения, необходимые для улучшения вашего положения и жизни. Полезно заняться медитацией, которая станет ключом к хорошему настроению.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 22 сентября 2019 для Львов

Вечер рекомендуют провести с интересной компанией, однако на алкоголь лучше не налегать.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 22 сентября 2019 для Дев

Сегодня Девам гарантирован успех у лиц противоположного пола. Вам присуща сильная харизма. Смело отправляйтесь на встречу приключениям!

А вот за рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит. В этих сферах сегодня вам лучше ступать протоптанными путями.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 22 сентября 2019 для Весов

У Весов сегодня высокие шансы попасть под влияние собственных иллюзий. Самообман вряд ли будет иметь хорошие результаты, поэтому отдавайте предпочтение пусть и не самым милым сердцу, но все же более логичным решениям.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 22 сентября 2019 для Скорпионов

Вероятно, на вас сегодня навалится много соблазнов. Не впутывайтесь в служебный роман – он имеет шансы закончиться очень быстро и подорвать вашу репутацию.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 22 сентября 2019 для Стрельцов

Стрельцам рекомендуют четко соблюдать законы и не нарушать установленные государством правила. В противном случае можно получить проблемы, которые существенно испортят ваши планы на осень.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 22 сентября 2019 для Козерогов

Деловые договоренности, заключенные сегодня, уже завтра могут обернуться шаткой неопределенностью. Поэтому важные дела лучше обсуждать в другой день – сейчас займитесь лучше текущими задачами.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 22 сентября 2019 для Водолеев

Тщательно выбирайте, на что тратить энергию и где ее приберечь. Она вам еще пригодится. Плохое время, чтобы отправляться за покупками. Лучше отложите расходы до лучших времен, а сейчас займитесь делами домашними или душевными.

Во время занятий спортом будьте осторожны, не забывайте о разминке и правилах безопасности.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 22 сентября 2019 для Рыб

Рыбам сегодня стоит помнить, что жизнь – это изменения и от них не уйти. Если что-нибудь в этот день поколеблет привычную вам рутину – не паникуйте и не суетитесь, а лучше подумайте, как можно адаптироваться к ситуации и извлечь выгоду из нее.