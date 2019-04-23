Гороскоп на сегодня, 23 апреля 2019 года, предусматривает удачный день для решения финансовых вопросов. При этом важные решения не стоит откладывать до вечера. Читайте гороскоп на 23 апреля 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день сложится спокойная и стабильная ситуация. Впрочем многим все равно придется понервничать по пустякам. Держите свои эмоции под контролем и сможете избежать конфликтов. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 23 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 апреля 2019 для Овнов

Крупные проекты Овнам лучше сегодня не начинать – есть больше шансов получить эмоциональный срыв, чем положительный результат. Лучше доделывайте старые "хвосты" и дела, которые не требуют чрезмерной физической активности.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 23 апреля 2019 для Тельцов

Максимально удачным этот день для Тельцов сделает утренняя медитация – провести, которую можно в удобном для вас формате. Сконцентрируйтесь на дыхании и отпустите свои мысли на 5-10 минут. Это придаст сил и поможет уверенно балансировать в течение дня.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 апреля 2019 для Близнецов

Помните, что дисциплина приносит пользу до тех пор, пока не превращается в тиранию. Внимательно присмотритесь, не впадаете ли в крайности – сейчас самое время их побороть и дать себе и другим немного свободы. И постарайтесь найти время, чтобы хорошо отдохнуть.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 апреля 2019 для Раков

Если затянула обыденность и вы нуждаетесь в изменениях – принимайтесь за продумывание интересного досуга. Не стоит ожидать, что жизнь сама начнет меняться. Возьмите дело в свои руки, обзвоните друзей, и у вас точно появится интересный план на вечер, а то и на будущий уикенд.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 23 апреля 2019 для Львов

Откровенность, которая присуща вам сегодня, поможет избежать недосказанностей с коллегами. Если работы окажется с излишком и вам покажется, что вы ее не осилите – глубоко подышите. Скорее всего вам так будет казаться, из-за романтического настроя, который не позволяет Львам сегодня качественно заниматься рутинными делами.

Не принимайте критику близко к сердцу и будьте щедрыми на добрые слова.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 апреля 2019 для Дев

Девы будут готовы приобщиться к работе, полезной для широкой публики. Представители знака будут использовать сложные ходы и концепции, чтобы доказать свое дело. Вторая половина дня выдастся благоприятной для решения семейных вопросов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 апреля 2019 для Весов

У Весов вторник имеет все шансы оказаться очень прекрасным днем. Сегодня представители знака получат возможность избавиться от старых и вредных привычек и задач, которые не приносят прибыли – ни моральной, ни финансовой. Сегодня вам будет проще, чем всегда, отбросить все ненужное.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 23 апреля 2019 для Скорпионов

Время, благоприятное для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем. Воплощение задуманного приведет к желаемому результату. При этом расход сил и энергии с вашей стороны окажется минимальным.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 23 апреля 2019 для Стрельцов

Сейчас у вас очень коммуникативный период. Используйте его для налаживания новых знакомств и установления дружеских связей. Полезно посетить друзей, особенно тех, которые живут не слишком близко возле вас и которых вы не видели давно.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 23 апреля 2019 для Козерогов

Появится возможность внести определенные изменения в собственную судьбу, но уже во второй половине дня придется немного снизить инициативу. Сделайте небольшую передышку и постарайтесь заниматься только текущими задачами.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 23 апреля 2019 для Водолеев

Сегодня ваши умственные способности будут на высоте. Используйте этот момент, чтобы уладить дела, которые требуют от вас особой внимательности и вдохновения. Впрочем начинать новые проекты не стоит.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 апреля 2019 для Рыб

Ощутимый результат принесут занятия, направленные на самопознание. Выделите немного времени для размышлений о жизни и медитации, самоуглубление пойдет на пользу.