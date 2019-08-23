Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 23 августа 2019 года, предусматривает день, в который будет легко налаживать связи. По делам с финансами особых перепадов не предвидится. Читайте гороскоп на 23 августа 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.
Благоприятный день для встреч и свиданий. Удачно будут протекать дела на романтическом фронте. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 23 августа 2019 для Овнов
Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 23 августа 2019 для Тельцов
В этот день вас изрядно раздражают правила, которые установили другие. Вы просто будете гореть из-за этой "несправедливости" – вы готовы броситься в откровенную авантюру, но вас сдерживают.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 23 августа 2019 для Близнецов
На работе все будет идти как по маслу – задания вам будут удаваться, а сил хватит даже на проекты, которые вы прятали в ящик из-за их чрезмерной сложности.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 23 августа 2019 для Раков
В отношениях с другими у вас будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях. Семейным слишком сильно давить на родных все же не стоит – откройте свое сердце для тепла и дайте поблажку близким, даже если они провинились.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 23 августа 2019 для Львов
Сегодня у вас может возникнуть соблазн пойти на недостойный поступок или прибегнуть к коварной хитрости. Не поддавайтесь – результат вас будет радовать совсем немного, а послевкусие еще долго не будет давать покоя.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 23 августа 2019 для Дев
В первой половине дня возможны приятные сюрпризы от родных. Не забудьте сказать им слова благодарности и напомнить, как дороги они вам. На работе же вас ждет затишье, однако к вечеру возможны конфликтные ситуации с коллегами или начальством. Будьте покладистыми и все обойдется.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 23 августа 2019 для Весов
Со здоровьем стоит быть осторожными – рекомендована диета по типу средиземноморской, ограничьте себя в продуктах, которые не лучшим образом влияют на ваш организм.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 23 августа 2019 для Скорпионов
Отношения с близкими будут бесконфликтными, с чужими людьми в жаркие дискуссии в этот день встревать не стоит. На любовном фронте будет штиль, однако сейчас у вас есть дела поважнее.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 23 августа 2019 для Стрельцов
Если приложить усилия, то удастся решить сложные задачи и довести до конца то, что было начато ранее.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 23 августа 2019 для Козерогов
Финансовые вопросы желательно решить в первой половине дня, ближе к вечеру шансы допустить ошибку будут расти.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 23 августа 2019 для Водолеев
День будет благоприятным для тех, кто задумал поиск союзников и единомышленников. Шансы заинтересовать других собственными идеями высоки.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 23 августа 2019 для Рыб
Старайтесь руководствоваться здравым смыслом, а не советами со стороны или импульсивными желаниями.
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