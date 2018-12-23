Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для наведения порядка дома, семейных посиделок и прогулок. Главное сегодня – не создавать конфликты. Читайте гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день смело можно браться за творческие дела, отправляться в поездки, заводить новые знакомства. Это день, в который возможно все – вдохновение просто-таки будет витать в воздухе. Хороший результат даст и работа по дому. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 23 декабря 2018 для Овна

В отношениях с другими стоит проявить бескорыстие и постараться глубже понять их желания и потребности. Помните: все, чем вы поделитесь, вернется к вам, но в другой форме.

Не принимайте критику близко к сердцу и будьте щедрыми на добрые слова.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 23 декабря 2018 для Тельца

Настойчивость – это не то качество, которое стоит проявлять сегодня. Будьте уверенными, но излишне не давите на людей и не прикладывайте гиперусилия для решения дел. Если что-то упорно не идет вам в руки – возможно оно того и не стоит.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 23 декабря 2018 для Близнецов

У тех, кто имеет пару, высокая вероятность заметить в этот день не самые лучшие качества своего партнера. Удержитесь от критики и проявите дипломатичность. Раскачивать лодку в этот день ни к чему. Лучше устройте веселое семейное собрание.

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Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 23 декабря 2018 для Рака

Будьте внимательны с едой – избегайте тяжелых, острых и пересоленных блюд. Также сегодня возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и избегать напряженных разговоров.

Вероятно, сегодня вы быстрее, чем всегда, будете уставать. Найдите время для отдыха, благоприятными будут выезды из дома в тихую обитель.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 23 декабря 2018 для Льва

В отношениях с родными возможно налаживание глубинных связей и сглаживание острых углов. Хорошее время для покупок, которые вы давно задумали, но еще так и не осуществили.

Общение со старшими людьми может протекать довольно сложно – постарайтесь не конфликтовать и быть снисходительными.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 23 декабря 2018 для Девы

Сейчас вы максимально настроены на результат – воспользуйтесь этим и доведите незаконченные дела до конца. Даже если это только мелкие домашние хлопоты.

Однако перед тем, как начинать что-либо сегодня – хорошо спланируйте свои действия, продумайте детали. Так вы сможете быть уверенными и избежать краха, а при необходимости сумеете быстро подстроиться под изменения.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 23 декабря 2018 для Весов

Высока вероятность отмены запланированных встреч без особых причин. Не исключено, что именно сегодня вы получите долгожданное известие. Желательно быть внимательными с финансами.

Важно сегодня не забывать и о чувстве меры – переедание, ненасытность или жадность приведут к плохим последствиям.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 23 декабря 2018 для Скорпиона

Скорпионам-водителям стоит оставаться особенно бдительными на дороге и не нарушать правила. То же самое касается и Скорпионов-пешеходов – перебегать дорогу где попало не стоит.

Осторожность стоит проявить и в вопросе здоровья.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 23 декабря 2018 для Стрельца

Сделайте что-то необычное и попробуйте вырваться из рутины. Можете смело решаться на что-то новое и поэкспериментировать. День хорош для любых изменений, при этом сегодня не обязательно выходить из дома – главное не просиживать все время на диване.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 23 декабря 2018 для Козерога

Тем, кто страдает от рутины, рекомендуют больше фантазировать и мечтать – и жизнь станет интереснее. Хорошее окончание будет иметь романтический вечер – не забудьте о свечах и хорошей музыке.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 23 декабря 2018 для Водолея

Настроение будет переменчивым, а порой и раздражительным. Управлять такими перепадами – дело не из простых, но вы все же постарайтесь. Наконец помните, что "негативные" эмоции являются неотъемлемой частью нашей жизни, главное – не проецировать нашу злость на других и не действовать сгоряча.

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Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 декабря 2018 для Рыб

Помните одну из самых главных истин жизни – нет ничего постоянного. Если вы смириться с тем, что все меняется – пережить день будет легче. Те же, кто всеми силами не видит необходимости в изменениях, и будет стараться оставить все как раньше, могут столкнуться со сложностями.