Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для наведения порядка дома, семейных посиделок и прогулок. Главное сегодня – не создавать конфликты. Читайте гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.
В этот день смело можно браться за творческие дела, отправляться в поездки, заводить новые знакомства. Это день, в который возможно все – вдохновение просто-таки будет витать в воздухе. Хороший результат даст и работа по дому. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 23 декабря 2018 для Овна
В отношениях с другими стоит проявить бескорыстие и постараться глубже понять их желания и потребности. Помните: все, чем вы поделитесь, вернется к вам, но в другой форме.
Не принимайте критику близко к сердцу и будьте щедрыми на добрые слова.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 23 декабря 2018 для Тельца
Настойчивость – это не то качество, которое стоит проявлять сегодня. Будьте уверенными, но излишне не давите на людей и не прикладывайте гиперусилия для решения дел. Если что-то упорно не идет вам в руки – возможно оно того и не стоит.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 23 декабря 2018 для Близнецов
У тех, кто имеет пару, высокая вероятность заметить в этот день не самые лучшие качества своего партнера. Удержитесь от критики и проявите дипломатичность. Раскачивать лодку в этот день ни к чему. Лучше устройте веселое семейное собрание.
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Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 23 декабря 2018 для Рака
Будьте внимательны с едой – избегайте тяжелых, острых и пересоленных блюд. Также сегодня возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и избегать напряженных разговоров.
Вероятно, сегодня вы быстрее, чем всегда, будете уставать. Найдите время для отдыха, благоприятными будут выезды из дома в тихую обитель.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 23 декабря 2018 для Льва
В отношениях с родными возможно налаживание глубинных связей и сглаживание острых углов. Хорошее время для покупок, которые вы давно задумали, но еще так и не осуществили.
Общение со старшими людьми может протекать довольно сложно – постарайтесь не конфликтовать и быть снисходительными.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 23 декабря 2018 для Девы
Сейчас вы максимально настроены на результат – воспользуйтесь этим и доведите незаконченные дела до конца. Даже если это только мелкие домашние хлопоты.
Однако перед тем, как начинать что-либо сегодня – хорошо спланируйте свои действия, продумайте детали. Так вы сможете быть уверенными и избежать краха, а при необходимости сумеете быстро подстроиться под изменения.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 23 декабря 2018 для Весов
Высока вероятность отмены запланированных встреч без особых причин. Не исключено, что именно сегодня вы получите долгожданное известие. Желательно быть внимательными с финансами.
Важно сегодня не забывать и о чувстве меры – переедание, ненасытность или жадность приведут к плохим последствиям.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 23 декабря 2018 для Скорпиона
Скорпионам-водителям стоит оставаться особенно бдительными на дороге и не нарушать правила. То же самое касается и Скорпионов-пешеходов – перебегать дорогу где попало не стоит.
Осторожность стоит проявить и в вопросе здоровья.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 23 декабря 2018 для Стрельца
Сделайте что-то необычное и попробуйте вырваться из рутины. Можете смело решаться на что-то новое и поэкспериментировать. День хорош для любых изменений, при этом сегодня не обязательно выходить из дома – главное не просиживать все время на диване.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 23 декабря 2018 для Козерога
Тем, кто страдает от рутины, рекомендуют больше фантазировать и мечтать – и жизнь станет интереснее. Хорошее окончание будет иметь романтический вечер – не забудьте о свечах и хорошей музыке.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 23 декабря 2018 для Водолея
Настроение будет переменчивым, а порой и раздражительным. Управлять такими перепадами – дело не из простых, но вы все же постарайтесь. Наконец помните, что "негативные" эмоции являются неотъемлемой частью нашей жизни, главное – не проецировать нашу злость на других и не действовать сгоряча.
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Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 23 декабря 2018 для Рыб
Помните одну из самых главных истин жизни – нет ничего постоянного. Если вы смириться с тем, что все меняется – пережить день будет легче. Те же, кто всеми силами не видит необходимости в изменениях, и будет стараться оставить все как раньше, могут столкнуться со сложностями.