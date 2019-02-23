Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2019 года, предусматривает благоприятный день для работы или отдыха командой. В эту пору стоит рассчитывать на дружескую поддержку. Читайте гороскоп на 23 февраля 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Многим придется больше времени посвятить семье или друзьям. Вероятно, что придется задействовать значительные трепетные чувства, чтобы стать действительно хорошим помощником в не легкую минуту. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака​

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 февраля 2019 для Овнов

В Овнов наступило благоприятное время для заключения договоров и союзов. Также удачно протекать общения.

Благодаря новой кооперации вы сможете решить большое количество застоявшихся вопросов. Сейчас вам стоит питать искреннее чувство коллективизма и верить в общее дело, иначе успех убежит.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 23 февраля 2019 для Тельцов​

Сейчас благоприятное время для покупок мелких вещей длительного пользования. Подходите к покупкам с умом, чтобы за несколько недель не бежать в ремонт или магазин. Помните, что лучше иметь меньше, но качественного.

Близнецы (21 мая – 21 июня)​

Гороскоп на 23 февраля 2019 для Близнецов

Легко сегодня будут прибегать обсуждения политики и новых идей, на что, вероятно, потратить придется немало времени. Поддержку сегодня прежде следует искать среди родных.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 февраля 2019 для Раков

Одиноким Ракам ночью стоит выйти в мир, чтобы немного развеяться и набраться вдохновения. Не пренебрегайте приглашениям друзей, а то и сами попробуйте кого-нибудь вытащить на интересное событие.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 23 февраля 2019 для Львов

Важные вопросы сегодня удастся обсудить за невынужденных обстоятельств, изрядно добавит вам вдохновения.

Финансовые вопросы желательно решить в первой половине дня, ближе к вечеру шансы допустить ошибку расти.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 февраля 2019 для Дев

В этот день Девы будут очень коммуникативными. Впрочем будьте осмотрительны, когда рассказывать о небольших тайны или факты довольно известной персоны. Вас могут обвинить в клевете. Впрочем личные дела сегодня прибегать как никогда легко.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 февраля 2019 для Весов

Во второй половине дня позаботьтесь о том, чтобы иметь нарядный внешний вид и хорошее настроение. Если усталость все же удается знать попробуйте освежиться в бассейне или на длительной прогулке.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 23 февраля 2019 для Скорпионов

Скорпионам стоит немного времени уделить родным и друзьям. Позвоните первыми и наладьте контакт с человеком, которого вы начали терять. Судьба сегодня будет способствовать вам в таких делах.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 23 февраля 2019 для Стрельцов

Сегодня можно смело отправляться в путешествия. Вероятность возникновения негативных инцидентов минимальна. Однако за кошельком и вещами все же стоит присматривать, причем это касается и тех, кто отправляется в совершенно короткую дорогу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 23 февраля 2019 для Козерогов

День не подходит для стрижек и смены имиджа. Для одежды лучше выбирать сдержанные цвета. Не слишком стоит ожидать на помощь других. Из-за высокой занятости большинство сегодня заботиться в первую очередь о себе.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 23 февраля 2019 для Водолеев

Отпустите ситуацию, дайте делам в жизни происходить естественным образом, и вы будете удивлены, когда увидите, как изменится ваша реальность и насколько счастливее вы станете.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 февраля 2019 для Рыб

Рыбам стоит проявить заботу и внимание к семье, действительно выслушать потребности ваших близких и пойти на уступки. Особенно это актуально для тех представителей знака, которым присуща изрядная упрямство и себялюбие.