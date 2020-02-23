Гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2020 года, предусматривает сутки, благоприятные для встреч. Успехом могут увенчаться романтические свидания. Читайте гороскоп на 23 февраля 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.
В эти сутки не стоит принимать критику близко к сердцу. А самому лучше быть щедрым на добрые слова. Такая тактика принесет плоды очень быстро. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Овнов
Вас ожидают приятные встречи, возможны новые знакомства, которые будут иметь интересное продолжение. Вероятно, что на вас сегодня рушится немало соблазнов.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Тельцов
Насладитесь своей внутренней силой и спокойствием сполна. Вам эта подзарядка вскоре понадобится.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Близнецов
Сутки подарят вам невероятно высокий энергетический потенциал. Используйте его для обдумывания важного. Однако день будет удачным и для отдыха.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Раков
Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Львов
Хорошее время для построения новых отношений и романтических приключений. Ваши дипломатические качества будут на высоте, однако избегайте шокирующих высказываний.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Дев
Сутки будут благоприятными для тренировки собственной силы воли и внутренней устойчивости. Крупных покупок лучше избегать, так же как и поездок.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Весов
Просмотрите свое окружение. Старайтесь больше общаться с позитивными и успешными людьми и избегайте депрессивных и демотивирующих лиц, особенно тех, кто обрубает вам крылья.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Скорпионов
Не будет лишней предусмотрительность, и прежде чем купить цацку, подумайте есть ли у вас все необходимое для комфорта. Приступы лени и апатии стоит отгонять от себя.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Стрельцов
Внимательно прислушивайтесь к потребностям своего организма. Чрезмерные физические нагрузки не желательны, однако легкие занятия спортом пойдут на пользу.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Козерогов
Вы будете очень добрыми и отзывчивыми – этим могут воспользоваться, но отчаиваться не стоит, ведь главное генерировать положительную энергию. Она к вам непременно вернется.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Водолеев
Желательно посетить родных и близких. Тем, у кого есть дети, стоит уделить своим малышам сегодня больше времени. Если вам представится возможность помочь окружающим – делайте это от чистого сердца.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 23 февраля 2020 для Рыб
Будьте осмотрительными и осторожными. Эти качества помогут вам отгородиться от беды. Не помешает лишний раз перечитать даты годности на лекарствах и продуктах.