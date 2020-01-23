Гороскоп на сегодня, 23 января 2020 года, предусматривает благоприятный для улаживания бытовых дел день. Встречи будут проходить удачно. Читайте гороскоп на 23 января 2020 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

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Гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 января 2020 для Овнов

Вложите время в планирование долгосрочных заработков. Умерьте необходимость быть первым во всех видах деятельности сегодня. Роль лидера вам подходит, но сегодня ваша активность может наткнуться на сопротивление.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 23 января 2020 для Тельцов

Если вы не возьмете себе себя же в союзники, вы вряд ли будете двигаться вперед. Развитие требует работы над собой и в гармонии с собой.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 января 2020 для Близнецов

Попробуйте сосредоточиться на развитии профессиональных навыков. Они составляют абсолютный фундамент достижения успеха. Не поленитесь прислушаться к советам профессионалов.

Рак (22 июня – 22 июля)​

Гороскоп на 23 января 2020 для Раков​

Ваше терпение подвергнется испытанию. Вероятный конфликт между вами и кем-то, кто уже давно действует на ваши нервы. Ссора может быть очень яркой. Провокатор не будет уступать, поэтому постарайтесь держать нервы под контролем.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 23 января 2020 для Львов

Слишком высокий темп жизни может привести к усталости и ослаблению. Вероятно, ваш организм будет пытаться защитить себя от чрезмерной нагрузки. Попробуйте сбалансировать свою энергию.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 января 2020 для Дев

Вы можете чувствовать, что ваш прогресс приостановился. Особенно это может ощущаться при выполнении задач, которыми вы занимаетесь очень часто. Попробуйте найти время для нового и отказаться от ненужного.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 января 2020 для Весов

Используйте для улаживания дел сегодня ваш опыт и умение и не забывайте о вашем особом шарме и мудрости. Важно, чтобы ваши решения были справедливыми и учитывали взгляды других.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 23 января 2020 для Скорпионов

Вы будете медленно принимать важное решение, поэтому вас могут сопровождать конфликтные эмоции и различные виды сомнений. Сосредоточьтесь на собственных эмоциональных переживаниях и старайтесь быть объективными во всех вопросах. Доверяйте своей мудрости и двигайтесь дальше.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 23 января 2020 для Стрельцов

Сегодня судьба покажет вам, что вы гораздо сильнее, чем думаете. Обратите внимание на удивительные возможности, которые откроются перед вами в будущем.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 23 января 2020 для Козерогов

Никто не сможет вас огорчить сегодня. Используйте это время для выполнения сложной и серьезной работы. Сложности воспринимайте, как возможность изучить новое.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 23 января 2020 для Водолеев

Событие, с которым вы столкнетесь сегодня, может заставить вас существенно изменить жизнь. Вы вряд ли получите выгоду, если оставите положение вещей без изменений.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 января 2020 для Рыб

Откажитесь от планирования и начинайте работать. Ситуация в семье улучшится и наболевшие вопросы удастся решить с выгодой для всех.