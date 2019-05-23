Гороскоп на сегодня, 23 мая 2019 года, предусматривает переменчивые сутки. В этот день настроение у многих может быть не самым простым, а потому стоит запастись пониманием и терпением. Читайте гороскоп на 23 мая 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Не стоит принимать близко к сердцу негативные слова, услышанные в этот день. Из-за определенной напряженности наговорить лишнее сегодня будет легко. Старайтесь расслабиться и спокойно относиться ко всему, что происходит. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 23 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 мая 2019 для Овнов

Ваше умение сглаживать острые углы в непростых ситуациях сегодня будет давать желаемые результаты. В любом случае, главное – не начинайте накапливать обиду, это вам сейчас ни к чему. Лучше уж скажите все как есть и дайте другим время, возможно, они одумаются, если действительно рацио не на их стороне.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 23 мая 2019 для Тельцов

Вы будете очень добры и отзывчивы – этим могут воспользоваться, но отчаиваться не стоит, ведь главное генерировать положительную энергию. Она к вам непременно вернется.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 мая 2019 для Близнецов

На работе все будет идти как по маслу – задачи вам будут удаваться, а сил хватит даже на проекты, которые вы прятали в дальний ящик из-за их чрезмерной сложности.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 мая 2019 для Раков

Сегодня вам понадобятся сдержанность и благоразумие, которые помогут избежать неприятных ситуаций. Это правило будет действовать для всех сфер жизни – от дел на работе до отношений с родными. Вам под силу избежать конфликтов, однако желание броситься в необдуманный спор будет сильным.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 23 мая 2019 для Львов

Вам может выпасть возможность раз и навсегда решить деликатные дела, которые тянутся уже давно. Не переживайте – с недоразумениями справиться удастся, а список тем для выяснения уменьшится.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 мая 2019 для Дев

Ближе к вечеру вам может захотеться вкусно поесть. Приготовьте что-то вкусное с друзьями или родными, или сделайте себе вкусный салат к фильму.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 мая 2019 для Весов

У вас накопилось много дел, которые требуют немедленного решения. Беритесь за свой список и монотонно – дело за делом – уменьшайте его. Другим о своих планах желательно слишком интенсивно не рассказывать, потому что еще и не успеете со всем справиться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 23 мая 2019 для Скорпионов

Удача в этот день на вашей стороне, как и запас сил, поэтому просыпайтесь и принимайтесь за работу.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 23 мая 2019 для Стрельцов

В этот день вас очень раздражают правила, которые установили другие. Вы просто таки будете гореть из-за этой "несправедливости" – вы готовы броситься в откровенную авантюру, но вас сдерживают.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 23 мая 2019 для Козерогов

Помните, что есть люди, которым удобнее придерживаться более простого плана и не рисковать. Вы же сегодня будете готовы чем-то пожертвовать ради эфемерной победы.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 23 мая 2019 для Водолеев

Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на обустройство собственной жизни.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 мая 2019 для Рыб

На работе возьмитесь сегодня за дело, которое вам по душе, а не то, которую в приоритет поставили ваши коллеги.