Гороскоп на 23 мая для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 23 мая 2019 года, предусматривает переменчивые сутки. В этот день настроение у многих может быть не самым простым, а потому стоит запастись пониманием и терпением. Читайте гороскоп на 23 мая 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.
Не стоит принимать близко к сердцу негативные слова, услышанные в этот день. Из-за определенной напряженности наговорить лишнее сегодня будет легко. Старайтесь расслабиться и спокойно относиться ко всему, что происходит. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 23 мая для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 23 мая 2019 для Овнов
Ваше умение сглаживать острые углы в непростых ситуациях сегодня будет давать желаемые результаты. В любом случае, главное – не начинайте накапливать обиду, это вам сейчас ни к чему. Лучше уж скажите все как есть и дайте другим время, возможно, они одумаются, если действительно рацио не на их стороне.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 23 мая 2019 для Тельцов
Вы будете очень добры и отзывчивы – этим могут воспользоваться, но отчаиваться не стоит, ведь главное генерировать положительную энергию. Она к вам непременно вернется.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 23 мая 2019 для Близнецов
На работе все будет идти как по маслу – задачи вам будут удаваться, а сил хватит даже на проекты, которые вы прятали в дальний ящик из-за их чрезмерной сложности.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 23 мая 2019 для Раков
Сегодня вам понадобятся сдержанность и благоразумие, которые помогут избежать неприятных ситуаций. Это правило будет действовать для всех сфер жизни – от дел на работе до отношений с родными. Вам под силу избежать конфликтов, однако желание броситься в необдуманный спор будет сильным.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 23 мая 2019 для Львов
Вам может выпасть возможность раз и навсегда решить деликатные дела, которые тянутся уже давно. Не переживайте – с недоразумениями справиться удастся, а список тем для выяснения уменьшится.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 23 мая 2019 для Дев
Ближе к вечеру вам может захотеться вкусно поесть. Приготовьте что-то вкусное с друзьями или родными, или сделайте себе вкусный салат к фильму.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 23 мая 2019 для Весов
У вас накопилось много дел, которые требуют немедленного решения. Беритесь за свой список и монотонно – дело за делом – уменьшайте его. Другим о своих планах желательно слишком интенсивно не рассказывать, потому что еще и не успеете со всем справиться.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 23 мая 2019 для Скорпионов
Удача в этот день на вашей стороне, как и запас сил, поэтому просыпайтесь и принимайтесь за работу.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 23 мая 2019 для Стрельцов
В этот день вас очень раздражают правила, которые установили другие. Вы просто таки будете гореть из-за этой "несправедливости" – вы готовы броситься в откровенную авантюру, но вас сдерживают.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 23 мая 2019 для Козерогов
Помните, что есть люди, которым удобнее придерживаться более простого плана и не рисковать. Вы же сегодня будете готовы чем-то пожертвовать ради эфемерной победы.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 23 мая 2019 для Водолеев
Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на обустройство собственной жизни.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 23 мая 2019 для Рыб
На работе возьмитесь сегодня за дело, которое вам по душе, а не то, которую в приоритет поставили ваши коллеги.
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