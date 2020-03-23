Гороскоп на сегодня, 23 марта 2020 года, предусматривает день, в который важно будет контролировать собственные действия. Хаотичность может привести к неожиданным результатам. Читайте гороскоп на 23 марта 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Время благоприятное для взвешенных действий и неторопливых решений. В эти сутки старайтесь руководствоваться здравым смыслом, а не подсказками со стороны или импульсивными желаниями. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 23 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 марта 2020 для Овнов

Возможно возникновение интересных идей для новых проектов. Составляйте план для реализации задуманного и беритесь за дело.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 23 марта 2020 для Тельцов

Сегодня у вас может возникнуть соблазн пойти на недостойный поступок или прибегнуть к коварной хитрости. Не поддавайтесь ей – результат вас будет радовать недолго, а послевкусие еще долго не будет давать покоя.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 марта 2020 для Близнецов

Приведя в порядок практическую и бытовую сторону дел, вы укрепите свои позиции, сэкономите или преумножите имеющиеся ресурсы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 марта 2020 для Раков

Дайте волю своему партнеру и вы будете приятно удивлены ощущением собственной свободы. Ваша любовь к тихим обидам и контролю ослабнет, поэтому внутреннее спокойствие найти будет легче.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 23 марта 2020 для Львов

Вы будете очень хорошими и чуткими – этим могут воспользоваться, но отчаиваться не стоит, ведь главное генерировать положительную энергию. Она к вам непременно вернется.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 марта 2020 для Дев

Сегодня хороший день, чтобы позаботиться о первую очередь о себе. Откиньте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство своей жизни.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 марта 2020 для Весов

Откажитесь от мыслей про амурные дела, лучше займитесь заботой о себе самом. Подумайте, как вы можете сделать свой образ жизни здоровым.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 23 марта 2020 для Скорпионов

Возможное решение ситуации, которую давно не можете уладить. Небесные покровители усилят ваши старания, а потому затраченные усилия имеют высокие шансы окупиться. Вероятно, вы найдете креативный выход из наболевшей ситуации.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 23 марта 2020 для Стрельцов

Ваше умение взвешивать все за и против при каждом решении сегодня пригодится. Вероятно, вы сможете удачно применить его на работе, что в дальнейшем положительно повлияет на улучшение вашего материального положения.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 23 марта 2020 для Козерогов

Вам может выпасть возможность раз и навсегда решить деликатные дела, которые тянутся уже давно. Не переживайте – с недоразумениями справиться удастся, а список тем для выяснения уменьшится.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 23 марта 2020 для Водолеев

У вас накопилось много дел, требующих немедленного решения. Беритесь за свой список и монотонно – дело за делом – уменьшайте его.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 марта 2020 для Рыб

В отношениях с близкими помните, что они не могут читать ваши мысли. Выражайте свои желания, а не надейтесь, что о них догадаются. Вечер лучше провести дома.