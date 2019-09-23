Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2019 года, предусматривает день, в который стоит позаботиться о здоровье. Встречи сегодня могут протекать довольно напряженно, поэтому стоит подходить к ним с терпением, а к другим – с пониманием. Читайте гороскоп на 23 сентября 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Этот понедельник практически каждому под силу будет сделать удачным. Тем, кто задумал большие начинания, не стоит расстраиваться и зацикливаться на мелочах. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 23 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 сентября 2019 для Овнов

Сегодня Овнам гарантирован успех у лиц противоположного пола. Вам будет присуща мощная харизма. Смело отправляйтесь на встречу приключениям!

А вот за рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит. В этих сферах сегодня вам лучше ступать протоптанными путями.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 23 сентября 2019 для Тельцов

Тельцам советуют сегодня немного времени посвятить расширению кругозора. Возьмитесь за интересную научно-популярную книгу или просмотрите хороший документальный фильм.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 сентября 2019 для Близнецов

Интуиция сегодня с вами будет играть в игры – то подсказывать правильное решение, то подталкивать к серьезным глупостям. Поэтому прежде всего думайте благоразумно и больше полагайтесь на рацио и логику, чем на внутреннее чутье.

И помните – вас не должно интересовать чужое мнение, просто делайте свое дело, в работе ли или в личной жизни.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 сентября 2019 для Раков

День будет благоприятным для кропотливой работы, переездов на новое место и встреч с друзьями. Тем, кто собрался в спортзал, рекомендуют, хорошо потрудиться.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 23 сентября 2019 для Львов

Попробуйте сосредоточиться на своих проблемах и невыполненных задачах, которые собрались в последнее время. Без колебаний погружайтесь в работу с головой – ее прилежное исполнение принесет плоды уже совсем скоро.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 сентября 2019 для Дев

Сегодня на работе не лучшее время для индивидуальной работы – возьмитесь за дела, требующие командной работы. Впрочем общение со старшими людьми может протекать довольно сложно – старайтесь не конфликтовать и быть снисходительным.

Важно не забывать о чувстве меры – переедание, захланность или жадность приведут к плохим последствиям.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 сентября 2019 для Весов

Чтобы вас правильно понял собеседник – говорите, четко, просто и лаконично. Притворство в длинных монологах, а тем более поучения, могут нести печальные для вас последствия. Удачными будут занятия по самосовершенствованию – медитация, чтение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 23 сентября 2019 для Скорпионов

В вашей голове масса гениальных идей, которые рекомендуется начинать реализовывать. Это позволит вам стать более довольным жизнью и поднять самооценку. Однако стоит помнить, что работать придется долго и много, поэтому тем, кто хочет лениться и начинать не стоит.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 23 сентября 2019 для Стрельцов

День благоприятен для работы, которая требует смелости и творческого подхода. И главное не обращайте внимания на мелкие неудачи или ссоры – со временем увидите, какими несущественными они были.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 23 сентября 2019 для Козерогов

По возможности уделите немного времени родным. Такая мелочь, как совместный ужин или короткая прогулка могут укрепить ваши отношения, особенно если вы не забудете сказать близкими несколько теплых слов.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 23 сентября 2019 для Водолеев

Водолеи в этот день будете просто таки воплощением инициативного работника – вам захочется поработать на славу и качественный результат. Обязательно примените эту энергию, однако во время командной работы отстаивайте свои идеи с осторожностью.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 сентября 2019 для Рыб

Благоприятный день для Рыб, которые находятся в поиске работы. Сразу несколько работодателей рассматривают вашу кандидатуру и вполне возможно, что благодаря профессиональному подходу к делам в конечном итоге отдадут предпочтение вашей персоне.