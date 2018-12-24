Гороскоп на 24 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания старых дел. При этом лучше не суетиться, потому что бездумная беготня отнимет силы, которых под конец года осталось не так уж и много. Читайте гороскоп на 24 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день рекомендуют заниматься здоровьем, путешествиями. В разговорах возможны конфликты, поэтому стоит избегать проявлений силы и грубости. Дела, связанные с финансами, будут идти хорошо. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 24 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 24 декабря 2018 для Овна

Перед вами появятся новые возможности – не бойтесь за них браться и двигать свою жизнь вверх! Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, а поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Облегченно сможете выдохнуть и после неприятного и серьезного разговора, который уже давно назревал. Не забудьте в этот день и о развлечениях и амурных делах – вы это заслужили!

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 24 декабря 2018 для Тельца

Вероятно, сегодня, вам удастся выведать (вполне случайно) важную информацию относительно планов ваших конкурентов. Узнав их – не действуйте сгоряча, дайте эмоциям остыть.

В финансовом плане возможны позитивные новости, которые вы давно ждали, однако окончательно дивиденды вы получите скорее всего не сразу.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 24 декабря 2018 для Близнецов

Рискованные сделки имеют шансы накликать беду в виде юридических проблем и потери средств. Высокая вероятность встретить важного человека, который в дальнейшем внесет существенные коррективы в вашу жизнь.

Наболевшими проблемами и сногсшибательными идеями делитесь только с близкими. Время не лучшее для того, чтобы рассказывать о себе миру.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 24 декабря 2018 для Рака

Откровенность, которая присуща вам сегодня, поможет избежать недосказанностей с коллегами. Если работы окажется с излишком и вам покажется, что вы ее не осилите – глубоко подышите.

Скорее всего вам так будет казаться, из-за романтического настроения, которое не позволяет Ракам сегодня качественно заниматься рутинными делами.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 24 декабря 2018 для Льва

Провести этот день можно и дома, и на работе, и на прогулках. Главное – будьте активными, дружелюбными и открытыми. Отбросьте скучную и рутинную работу – вы еще будете иметь достаточно времени взяться за нее впоследствии.

День хорош для встреч и открытий новых горизонтов в жизни.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 24 декабря 2018 для Девы

Как бы вас не пугали конкуренты – делайте начатое дело до конца. Вы же вложили в него уже столько сил! Давать другим расточать свои старания не стоит.

Так же рекомендуют Девам вести себя и с делами других – лучше не лезть в них и воздержаться от раздачи советов.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 24 декабря 2018 для Весов

Для Весов в этот день гороскоп прогнозирует время, благоприятное для восстановления дружеских отношений. Возможна встреча с другом, которого вы уже давно не видели.

В финансах стоит быть осторожными – ошибки, невнимательность или легкомыслие будут иметь не лучший финал. Не помешает лишний раз перечитать и инструкции медицинских препаратов, которые вы принимаете.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 24 декабря 2018 для Скорпиона

Скорпионам сегодня лучше меньше говорить, а больше делать. Старайтесь избегать сплетен. Полезно заняться решением важных проблем и не размениваться на мелочи.

Сегодня возможны незначительные потери, которые в будущем принесут пользу. Больших скоплений людей старайтесь избегать.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 24 декабря 2018 для Стрельца

День плохой для тех, кто задумал какую-либо фальшь, ложь или подлость. Злые намерения в этот день будут разоблачены, а поэтому подумайте дважды и отпустите негатив в прошлое. Зато день даст двойную благодарность тем, кто задумал благое дело.

В отношениях сегодня стоит быть прямолинейным, а для Стрельцов, которые имеют пару, рекомендуется проявить особую заботу к своему близкому человеку.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 24 декабря 2018 для Козерога

Несмотря на то, что вам сегодня хорошо будут удаваться дела, связанные с решением финансовых вопросов, не бойтесь посвятить этот день отдыху. Возможно налаживание полезных знакомств, которые в дальнейшем помогут вам сменить место работы на более выгодное.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 24 декабря 2018 для Водолея

Удачное время для начала нового дела и налаживания связей. Общение с людьми будет протекать непринужденно и легко, поэтому новые знакомства могут принести приятные бонусы.

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Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 24 декабря 2018 для Рыб

В этот день стоит внимательно следить за собой и помнить, что основа успеха – это самодисциплина. Вам будет легко выделить то, что поможет достичь желаемых целей.

Среди публики вы будете излучать невероятный шарм и блестать познаниями в разных сферах жизни.