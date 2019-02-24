Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2019 года, предусматривает день в который легко будут решаться споры с другими. Впрочем специально в ссоры ввязываться все же не стоит. Читайте гороскоп на 24 февраля 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Сегодня многие будут чувствительным к красоте природы. Стоит сходить на прогулку или на выставку. Искусство и причудливые предметы помогут отвлечься от обыденности. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 24 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 24 февраля 2019 для Овнов

Овнам вечером стоит маскимально отключиться от ежедневных обязанностей. Отдайте предпочтение разговорам, книгам, прогулкам. Особенно это касается наиболее озабоченных представителей знака.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 24 февраля 2019 для Тельцов​

Тельцы не позволят другим в этот день посягать на свои призы и прибыли. Главное не встревайте в слишком громкую словесную перепалку!

День будет удачным для принятия непростых решениям. Советоваться можно с Овнами и Тельцами, впрочем лишь в том случае, если видите, что их слова подкреплены действиями.

Близнецы (21 мая – 21 июня)​

Гороскоп на 24 февраля 2019 для Близнецов

Близнецам придется больше времени посвятить семье или друзьям. Вероятно, что придется задействовать все известные вам трепетные чувства, чтобы действительно стать хорошим помощником в нелегкую минуту.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 24 февраля 2019 для Раков

Сегодня Раки будут счастливыми, беспокойными и очень интересными. Вы просто таки будуте хотеть присоединиться к каждой встрече и делу! Ничего не будет проходить без Раков в этот день. Из-за такой гиперактивности представители знака получат возможность познакомиться с новыми друзьями и получить интересную информацию.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 24 февраля 2019 для Львов

День благоприятен для обдумывания домашних дел. В беде сегодня доверяйте своей интуиции и не недооценивайте предчувствия. Доверить сокровенное сегодня можете смело надежному Овну или Стрельцу.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 24 февраля 2019 для Дев

Девы должны быть осторожны сегодня, потому что они могут столкнуться с проблемами. Не торопитесь и не огорчайтесь, если окажется, что вы куда-нибудь опоздали.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 24 февраля 2019 для Весов

Сегодня Весы могут открыть неожиданно для себя свои новые помыслы и идеи. Вероятно, что вы найдете новое и интересное хобби. В общем день будет благоприятным для Весов, которые имеют отношение к науке.

Друзей в этот день ищите среди Дев, которые скорее всего поддержат вас в сложных моментах.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 24 февраля 2019 для Скорпионов

Скорпионы сегодня могут ни с того, ни с сего почувствовать на себе давление – вероятно, вам не понравятся рамки, которые поставят близкие люди. Не переживайте! Все наладится и объясниться будет просто.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 24 февраля 2019 для Стрельцов

Стрельцам сегодня следует достаточно времени отвести для заботы о своем здоровье. Подумайте, не стоит ли пересмотреть вам режим дня, питания и привычки. Звёзды будут способствовать изменениям.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 24 февраля 2019 для Козерогов

Начало недели благоприятно для дел по дому – уборке или мелкому ремонту. Привлеките к этим делам и вашего любимого человека. Кроме того, что наведете порядок в доме и избавитесь от лишних вещей, вы еще и сможете укрепить собственные отношения и повысить уровень доверия друг к другу.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 24 февраля 2019 для Водолеев

Водолеям стоит быть осмотрительным со словами. Опрометчиво сказанная острая фраза может спровоцировать конфликт, решать который у вас не будет желания. Поэтому лучше дважды думайте перед тем, как сказать лишнее.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 24 февраля 2019 для Рыб

Будьте осторожны на дороге и при выполнении не самых безопасных работ. Не помешает осторожность и в общении, старайтесь говорить только о собственных чувствах и не обвинять других. В противном случае может разгореться спор, на который потратите слишком много сил.