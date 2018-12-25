Гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для встреч с друзьями. Также в этот день можно смело браться за составление списков и планов. Читайте гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака дальше в материале.

Сегодня стоит провести водные процедуры – посетите баню, бассейн или просто понежьтесь в ванне. Отдых с неторопливыми разговорами и без алкоголя также пойдет на пользу. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 25 декабря 2018 для Овна

Желательно посетить родных и близких. Тем, у кого есть дети, стоит уделить своему малышу сегодня больше времени. Прогулки на природе также лишними не будут.

Под вечер сделайте небольшой перерыв и просто отдохните, в романтические отношения ввязываться в этот день не рекомендуется.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 25 декабря 2018 для Тельца

В семейной жизни стоит ожидать добрую весть. Проблем с финансами не будет возникать. Громкие гуляния и алкоголь в этот день могут принести не ту радость, которой вам бы хотелось.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 25 декабря 2018 для Близнецов

Отбросьте в сторону высокомерное и пренебрежительное отношение к другим. Сегодня не время для таких эмоций – они могут негативно ударить по вас самих.

День выдастся продуктивным, если вы будете избегать суеты и спокойно выполнять запланированное. Чрезмерно перерабатывать не стоит, как и лениться. Пассивность может привести к потере интересного шанса.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 25 декабря 2018 для Рака

Связь, налаженная в этот период, продлится долго и принесет радость и выгоду. Ссор и оценочных суждений избегайте, значительно эффективнее попытаться выстроить качественные отношения.

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В финансовом плане возможны позитивные новости, на которые вы давно ждали, однако окончательно дивиденды вы получите скорее всего не сразу.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 25 декабря 2018 для Льва

Вероятное повышение желания проявить свою независимость и отгородиться от людей, которые втягивают вас в свои нереалистичные планы. Это естественно, ведь для вас финансовая безопасность – прежде всего.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 25 декабря 2018 для Девы

Девам сегодня желательно заняться активным отдыхом и общением. Не бойтесь и не ленитесь проявлять интерес и инициативу. Не лишней будет и импровизация в ситуациях вам незнакомых и новых.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 25 декабря 2018 для Весов

Общение с родными будет протекать в очень позитивном русле, возможны полезные новые знакомства. Дела начаты в этот день будут иметь хорошее продолжение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 25 декабря 2018 для Скорпиона

Этот день Скорпионам идеально провести в кругу близких по духу людей или вместе с родными и друзьями. В личной жизни возможны порывы близости, которые укрощать не стоит.

Будьте сегодня щедрыми и не ставьте себе рамок – небольшие эксперименты пойдут на пользу.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 25 декабря 2018 для Стрельца

Сейчас вы максимально настроены на результат – воспользуйтесь этим и доведите незаконченные дела до конца.

Однако перед тем, как начинать что-нибудь сегодня – хорошо спланируйте свои действия, продумайте детали. Так вы сможете быть уверенными и избежать краха, а при необходимости сумеете быстро подстроиться под изменения.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 25 декабря 2018 для Козерога

Помните одну из главных истин жизни – нет ничего постоянного. Если вы смириться с тем, что все меняется – пережить день будет легче. Те же, кто всеми силами не увидит необходимости в изменениях, и будет стараться оставить все как раньше, могут столкнуться со сложностями.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 25 декабря 2018 для Водолея

Для Водолеев, которые недовольны своим местом работы, сейчас идеальное время браться за написание своего резюме. Так, вооруженные непоколебимой верой в себя, вы вскоре сможете найти себе лучшее место в жизни.

Период благосостояния неизбежно близок, гороскоп предполагает момент внезапного поворота в вашей карьере.

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Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 25 декабря 2018 для Рыб

Очень вероятно, что вас этот день ждет много соблазнов. Вероятно, вам захочется съесть двойную порцию торта или выпить лишний бокал вина. Будьте осторожны, подвергаясь таким "маленьким страстям". Вы можете легко потерять контроль и попасть в ситуацию, на улаживание которой понадобится слишком много усилий.