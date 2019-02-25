Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2019 года, предусматривает день, в который стоит отказаться от мыслей об амурных делах. Зато эффективнее будет заняться заботой о себе самом. Читайте гороскоп на 25 февраля 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

В личной жизни в этот день резких изменений или сногсшибательных событий ожидать не стоит, впрочем, повседневность в некоторых случаях все же может заиграть новыми красками. В целом же желательно не впадать в крайности, но в разговорах можно позволить себе откровенную эмоциональность. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 25 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 25 февраля 2019 для Овнов

Если вы бегаете по делам как сумасшедший – не переживайте! Затраченные усилия принесут результат. Впрочем, чтобы все шло гладко – качественно выполняйте запланированное.

Как бы вас не пугали конкуренты – делайте начатое дело до конца. Вы же вложили в него уже столько сил! Давать другим сводить на нет ваши старания не стоит.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 25 февраля 2019 для Тельцов

День удачен для посещения госучреждения. Вероятнее всего, выйдете из них вы довольными, ведь все ваши просьбы учтут, при этом специалисты будут с вами вежливыми и дадут действительно полезные консультации.

Также день благоприятен для работы, которая требует смелости и творческого подхода. И главное не обращайте внимания на мелкие неудачи или споры – со временем увидите, какими незначительными они были.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 25 февраля 2019 для Близнецов

Близнецам сегодня важно оставаться собранными и сосредоточенными. Постарайтесь не размениваться на мелочи. Это поможет вам не упустить судьбоносный момент, который может иметь существенное влияние на ваше будущее.

В отношениях с родными оставайтесь сдержанными и чуткими, но и наступать на свою свободу не давайте.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 25 февраля 2019 для Раков

Стоит не поддаваться соблазнам и оставить азартные занятия. В противном случае все может закончиться весьма плачевно. Нежелательно отправляться в путешествия и командировки: они могут закончиться не так, как вы предполагаете. Вероятны травмы или сильное нервное перенапряжение.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 25 февраля 2019 для Львов

Львам на 25 февраля прогнозируют спокойный день. Если вам представится возможность помочь окружающим – делайте это от чистого сердца. Сегодня рекомендовано проявлять альтруизм и щедрость.

День благоприятен для тех, кто занимается торговлей. Есть высокие шансы заключить выгодные договоренности.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 25 февраля 2019 для Дев

На работе вас будет сопровождать удача. Конфликтов с руководством или коллегами не будет, а при малейшем намеке на них проявляйте сдержанность. Возможно успешное завершение дела, что принесет вам деньги.

В этот день повышен риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Если вы водитель – будьте внимательны за рулем и не нарушайте правил.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 25 февраля 2019 для Весов

Весам прогнозируют спокойный и мягкий день. Ссориться у вас просто настроения не будет, встревать в скандалы и плести сплетни – желания. Желательно создать вокруг себя атмосферу тепла и покоя.

Можете организовать небольшую встречу друзей, чтобы поговорить, послушать музыку, посмотреть хороший фильм. Массовых мероприятий лучше избегать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 25 февраля 2019 для Скорпионов

Скорпионам стоит заняться общественной деятельностью – сделайте что-нибудь, что принесет пользу не только вам, но и другим.

Взаимоотношения с родными и коллегами будут протекать в миролюбивом русле. Те, кто давно ждал подарка судьбы и работал в заданном направлении, может ожидать приятное известие.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 25 февраля 2019 для Стрельцов

Ничего не бойтесь, если хотите достичь успеха, то этот день придаст вам решимости. Скорее всего, сегодня вам легко будет даваться трезвое мышление, что поможет четко сформулировать свои цели и задачи.

Сегодня рекомендуют посетить родных и близких. Тем, у кого есть дети, стоит уделить своим малышам сегодня больше времени. Прогулки на природе также лишними не будут.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 25 февраля 2019 для Козерогов

В общем, вы отзывчивый человек, но сегодня на Козерогов могут нападать приступы эгоизма. Осознание своей склонности к эгоизму, пусть и изменчивой, положительно повлияет на ваше понимание себя. О чем знаешь – того не боишься!

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 25 февраля 2019 для Водолеев

Сегодня для Водолеев день будет благоприятным для смены имиджа – можно посетить парикмахера, разобрать вещи в гардеробе.

Важных дел астрологи начинать не рекомендуют. Те представители знака, которые заработались, могут дать себе поблажку и работать не на все 200%.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 25 февраля 2019 для Рыб

Есть высокие шансы начать волноваться за своего партнера. Критично настроенным представителям знака может показаться, что этот человек мешает вашему личностному росту и развитию. Вероятно, вы захотите требовать гораздо больше свободы, чем раньше. Желательно набраться терпения и тихо переждать этот потенциально взрывоопасный период.

Постарайтесь не принимать импульсивных решений. Возьмите себе на вооружение строгость и осторожность в выборе – такое вооружение спасет от неприятностей.