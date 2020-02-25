Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2020 года, предусматривает день, в который не будет лишним внимательное отношение к тому, что происходит вокруг. Особую внимательность следует проявлять на дорогах. Читайте гороскоп на 25 февраля 2020 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

Вторник будет благоприятным для выполнения монотонных дел и улаживания важных мелочей. В эту пору не лучшим выходом будут слишком импульсивные действия. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 25 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Овнов

День хорош для монотонной работы, заботы о доме и накопления денег. Возможно получение радостного известия.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Тельцов

В этот день повышенный риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Если вы водитель – будьте внимательными за рулем и не нарушайте правил.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Близнецов

Удача в этот день на вашей стороне, как и запас силы. Возьмитесь за запланированное – у вас может получиться сделать даже больше, чем вы ожидаете.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Раков

В этот день не помешает остановиться на несколько минут, особенно, если вас сопровождает стресс или беспокойство. Так вы сможете сделать вывод и понять, что же вас беспокоит.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Львов

Проведите этот день легко. Стоит найти время на себя, чтобы помедитировать или почитать. Удача улыбнется тем, кто выделит время для своего хобби. Не придавайте большого значения критическим замечанием со стороны.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Дев

День будет удачным для работы или активного отдыха – безделие отложите на потом. Возможен приток энергии, который нужно будет обязательно использовать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Весов

Вероятно, что сегодня вам придется поработать в команде. Будьте осторожны, потому что если захотите посмеяться над другими, то затянете себя в конфликт, из которого вряд ли сможете выйти победителем.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Скорпионов

Отношения с близкими будут бесконфликтными, с незнакомыми людьми в жаркие дискуссии в этот день ввязываться не стоит. На любовном фронте будет штиль, однако сейчас у вас есть более важные дела.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Стрельцов

Со здоровьем следует быть осторожными – рекомендуется диета вроде средиземноморской, ограничьте себя в продуктах, которые не лучшим образом влияют на ваш организм.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Козерогов

В любовной сфере вы можете почувствовать дикую страсть, однако для рискованных или необдуманных амурных авантюр этот день подходит не лучшим образом. Семейным и тем, у кого есть пара, такое настроение придется по душе. А вот одиноким стоит прибегнуть к осторожности, однако переживать не стоит – не нарубить дров вам поможет ваша рассудительность.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Водолеев

Не стесняйтесь хорошенько отдохнуть вечером – организуйте себе интересное занятие или идите в гости. Попробуйте разбавить рутину чем-то интересным.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Рыб

Сегодня не позволяйте другим лезть в ваши дела без вашего разрешения. Время благоприятное для отстаивания своих интересов. Также сегодня не помешает помнить о том, что жизнь – это изменения и от них не уйти.