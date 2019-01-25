Гороскоп на сегодня, 25 января 2019 года, предусматривает богатый на события день – как приятные, так и проблемные. Справиться с вызовами поможет интуиция и трезвое мышление. Читайте гороскоп на 25 января 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

День желательно провести активно, можно смело пробовать что-нибудь новое и экзотическое. Из-за мелких хлопот и конфликтов беспокоиться не стоит. Не стоит пренебрегать просьбами близких, а лучше уделить им как можно больше времени. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 25 января 2019 для Овнов

День удачен для встреч с друзьями. Свидание с ними может иметь неожиданно хорошее завершение. Не тратьте время и зовите самых дорогих на прогулку или в гости!

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 25 января 2019 для Тельцов

У Тельцов сегодня высокие шансы познакомиться с человеком, который станет как хорошим любовником, так и другом. Поэтому не засиживайтесь дома и идите искать приключений! Сейчас удачное время, чтобы искать новую любовь и радикально менять жизнь.

Замыкаться и уединяться вам сегодня не стоит – есть высокие шансы упасть в минидепрессию, которая к тому же может затянуться на все выходные.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 25 января 2019 для Близнецов

Старайтесь не давить на близких и давайте советы только тогда, когда вас о них просят, а не тогда, когда вам заблагорассудится. Так вы избежите неприятных ситуаций и разговоров, о которых потом жалеть.

Выделите больше времени на собственные дела, займитесь улучшением своего благосостояния. Помните, что иногда позаботиться о себе это лучший подарок для близких людей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 25 января 2019 для Раков

Ракам сегодня может выпасть возможность выбрать себе союзников в деле на ближайшие месяцы – тщательно взвешивайте все и постарайтесь не принимать импульсивных решений.

Близкие люди могут приходить к вам с советами – постарайтесь их выслушать. Есть высокие шансы, что вы услышите в их словах подсказку, в которой давно нуждались.

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Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 25 января 2019 для Львов

В этот день вам представится возможность посмотреть со стороны последние события в вашей жизни и сделать выводы. Высокие шансы увидеть связи, которых не замечали и изменить ситуацию в свою пользу.

Удачное время для начала нового дела и налаживания связей. Общение с людьми будет протекать непринужденно и легко, поэтому новые знакомства могут принести приятные бонусы.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 25 января 2019 для Дев

Можно смело браться за налаживание контактов, договоренностей, укрепление тылов – этим делам сегодня будет сопутствовать удача и они принесут положительные плоды.

Поберегите здоровье, особенно внимательно следите за тем, что едите. Чуточка осторожности, еще никогда не была лишней.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 25 января 2019 для Весов

День может оказаться травмоопасным, поэтому проявите осмотрительность в быту и на дороге. Самолечение в этот день может привести к серьезным осложнениям – постарайтесь не шутить со своим здоровьем.

Доводите сегодня дела до конца и не отступайте и тогда удача может улыбнуться вам. Фортуна любит смелых!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 25 января 2019 для Скорпионов

У Скорпионов энергия сегодня просто таки будет бурлить ключом – постарайтесь направить избыток сил в творческое русло или физическую работу. Если правильно не распределить энергию, то можно попасть в агрессивную ситуацию и нарваться на необдуманные поступки.

На работе сконцентрируйтесь на решении старых вопросов и разработке планов на будущее. Повседневная рутина сегодня будет даваться легко.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 25 января 2019 для Стрельцов

Сегодня судьба может приготовить для стрельцов небольшие испытания. Особенно, это касается тех, кто привык действовать по четким правилам и не отступать от плана. Что ж, придется попробовать новое – реагировать по ситуации, подробно все не проверив. Не переживайте, есть высокие шансы, что у вас все получится!

Несмотря на озабоченность дня стоит найти время на маленькие приятности, как то прогулка или встреча с другом.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 25 января 2019 для Козерогов

Если на вашу долю сегодня выпадут неожиданные трудности постарайтесь не прятать голову в песок, а браться за их решение. Проявленная инициатива и ответственность принесут выгодные дивиденды.

Время благоприятно для расширения сферы для получения дополнительных доходов.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 25 января 2019 для Водолеев

Сегодня стоит быть активным физически, и статическим ментально. Не давайте озабоченности или излишним делам расшатывать внутреннее спокойствие. Пятница будет одним из тех дней, в которые лучше больше делать, чем говорить. Силы будут – чтобы желание было.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 25 января 2019 для Рыб

Сегодня у Рыб будет благоприятный день для налаживания отношений с близкими людьми. Откровенный и искренний разговор, с изложением всех аргументов и мнений может увенчаться успехом.

Попробуйте объяснить близким людям, что именно вызывает у вас раздражение и непонимание, какие поступки вы считаете неприемлемыми. Есть высокие шансы, что они всего лишь не знали или не осознавали, что эти ситуации настолько сильно на вас влияют.