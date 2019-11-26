Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2019 года, предусматривает день, который лучше провести вдумчиво и спокойно. Лихорадочных решений сегодня стоит избегать. Читайте гороскоп на 26 ноября 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Все будет проходить хорошо, если не спешить и не торопить события. Аккуратность и терпение не помешают всем, и позволят сделать сутки более удачными. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 26 ноября 2019 для Овнов

Сегодня вас может быть легко расстроить. Небольшая искра в этот день может вызвать большой пожар. Будьте благоразумны и внимательны.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 26 ноября 2019 для Тельцов

Сегодня может возникнуть большая проблема с принятием чувств. Будет трудно четко установить свои границы, что может привести к недоразумениям. Постарайтесь выражаться четко и без двусмысленностей.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 26 ноября 2019 для Близнецов

Сегодня может быть временная неприятная атмосфера на работе. Избегайте ссоры на пустом месте. Ее будет трудно обуздать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 26 ноября 2019 для Раков

Сегодня у вас будет особенный день. Отношения с другими в эти сутки будут процветать, поэтому не засиживайтесь наедине.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 26 ноября 2019 для Львов

День имеет хорошую энергию для укрепления жизненной силы. Многим захочется заботиться о себе и добавить в свой распорядок больше физических нагрузок. Вечером не помешает сходить в спортзал или на пробежку.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 26 ноября 2019 для Дев

День вызовет усиленное желание общаться с другими людьми. Темы не будут поверхностными и спровоцируют массу эмоций. Готовьтесь!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 26 ноября 2019 для Весов

Вы хотите посвятить много времени финансовым вопросом. Иногда можно мечтать о большом богатстве, которое на самом деле недоступно. Лучше браться за разработку реалистичного плана.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 26 ноября 2019 для Скорпионов

День может мотивировать вас осуществлять конкретные шаги. Профессиональные вопросы будут сегодня очень важны, и если вы решите поговорить со своим начальником, все ваши ожидания могут быть оправданы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 26 ноября 2019 для Стрельцов

Ваша эмоциональная жизнь может сегодня начать бурно расцветать. Убедитесь, что вы не нарушаете границы других людей. Сегодня вам захочется развлечься и чувствовать больше, чем обычно. Не отказывайте себе в этом, но обратите внимание на здоровье.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 26 ноября 2019 для Козерогов

День принесет возможности для изучения любимых сфер. Приобретенные знания сможете впоследствии использовать для профессионального развития.

Сегодня кто-то будет мотивировать вас на усиленную умственную работу.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 26 ноября 2019 для Водолеев

Сегодня ваша открытость к другим людям возрастет, а подзабытые сферы жизни начнут снова очаровывать вас. Не переставайте искать собственный путь, даже если он кажется вам теперь достаточно отдаленным.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 26 ноября 2019 для Рыб

Спросите себя сегодня, достаточно ли удовольствия приносит ваша работа. Если ответ отрицательный, то не бойтесь взяться за решительные действия. Вы сегодня будете бороться за себя и свое счастье.