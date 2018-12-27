Гороскоп на 27 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для подведения итогов года на работе, наведению порядка с документацией. В этот день стоит быть особенно осторожным с акоголем и на дороге. Читайте гороскоп на 27 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.

Эмоции будут бушевать в этот день, поэтому будьте на страже. Если не хотите ввязаться в перепалку, то постарайтесь не говорить лишнего или дразнящего. С родными жесткие разговоры лучше не начинать. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 27 декабря для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 27 декабря 2018 для Овна

В этот день можно смело заниматься вопросами здоровья. Желательно найти время на спорт. Хорошо будут удаваться как мелочные дела, так и большие проекты. Если вдохновения нет – стоит начать работать и оно обязательно придет. Звезды будут способствовать!

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 27 декабря 2018 для Тельца

Стоит спокойно и монотонно выполнять запланированное на день. Возможны частые отступления от задуманного плана, которые лучше воспринимать легко. Часто новая дорога может оказаться интереснее! Вечером не стоит отказываться от отдыха в интересной компании.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 27 декабря 2018 для Близнецов

На работе контролируйте свои эмоции. Есть риск принять неправильное решение именно из-за чрезмерной эмоциональности. Даже если чувствуете злость или чрезмерную радость – попробуйте сначала успокоиться, а уже потом принимать любое решение.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 27 декабря 2018 для Рака

Вам необходимо быть очень внимательным к собственному окружению и фильтровать все, что вам говорят – ведь надвигается настоящее цунами слухов и разнообразных домыслов. Если будете верить на слово всем – можете оказаться в центре неприятной интриги, где вас будут использовать. Таким образом, вы можете испортить отношения с человеком, который вам очень дорог.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 27 декабря 2018 для Льва

Не бойтесь проявлять инициативу и предлагать собственные идеи. Есть большая вероятность, что руководители это заметят и вручат вам премию. Возможно, вас даже повысят. Поэтому будьте настойчивыми и у вас обязательно все получится.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 27 декабря 2018 для Девы

Не бойтесь просить о помощи у единомышленников – самостоятельно вы не сможете следить за всеми делами, чем только повышаете риск провала.

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В то же время это очень благоприятное время в коммерческом плане. Реклама и продажи будут иметь большой успех. К тому же, можете смело делать дорогие покупки – гаджетов или бытовой техники.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 27 декабря 2018 для Весов

Старайтесь не торопить события и решать проблемы только по мере их поступления. Не принимайте серьезных изменений в работе самостоятельно, а старайтесь советоваться с коллегами, если не имеете уверенности в своих решениях.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 27 декабря 2018 для Скорпиона

На работе у вас не очень простой период. Вам придется много работать, не исключено, что сверхурочно. Но это принесет свои плоды в будущем, возможно, в виде повышения.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 27 декабря 2018 для Стрельца

Стрельцов ожидает удача во всех сферах жизни. Однако не тратьте силы на то, что в будущем принесет убытки. Это особенно касается увлечений, бизнеса и новых контрактов. Все тщательно проверяйте.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 27 декабря 2018 для Козерога

Вторая половина дня благоприятна для воплощения новых идей на работе, а также обучения. Вообще, успех с учебой вас не будет покидать еще ближайших несколько месяцев. Так что возьмите максимум из этого периода!

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 27 декабря 2018 для Водолея

Будьте максимально внимательны к своим словам и обещаниям этого дня. Неоправданные ожидания относительно вас могут подорвать ваше доверие в коллективе или семье. Поэтому если вы не можете с чем-то справиться – смело просите о помощи. Возможно, придется пожертвовать своим выходным ради работы.

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Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 27 декабря 2018 для Рыб

В четверг нужно быть внимательным во время любых переездов. Особенно, если вы владелец авто. По возможности, передвигайтесь в этот дня только пешком, а дальние поездки лучше перенести на другой день.