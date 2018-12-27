Гороскоп на 27 декабря для всех знаков зодиака

75 Читати новину українською
Гороскоп на сегодня 27 декабря 2018: гороскоп для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 27 грудня для всіх знаків зодіаку / 24 канал

Гороскоп на 27 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для подведения итогов года на работе, наведению порядка с документацией. В этот день стоит быть особенно осторожным с акоголем и на дороге. Читайте гороскоп на 27 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.

Эмоции будут бушевать в этот день, поэтому будьте на страже. Если не хотите ввязаться в перепалку, то постарайтесь не говорить лишнего или дразнящего. С родными жесткие разговоры лучше не начинать. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Гороскоп на 27 декабря для всех знаков зодиака


Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 грудня 2018
Гороскоп на 27 декабря 2018 для Овна 

В этот день можно смело заниматься вопросами здоровья. Желательно найти время на спорт. Хорошо будут удаваться как мелочные дела, так и большие проекты. Если вдохновения нет – стоит начать работать и оно обязательно придет. Звезды будут способствовать!

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 грудня 2018
Гороскоп на 27 декабря 2018 для Тельца

Стоит спокойно и монотонно выполнять запланированное на день. Возможны частые отступления от задуманного плана, которые лучше воспринимать легко. Часто новая дорога может оказаться интереснее! Вечером не стоит отказываться от отдыха в интересной компании.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 грудня 2018
Гороскоп на 27 декабря 2018 для Близнецов

На работе контролируйте свои эмоции. Есть риск принять неправильное решение именно из-за чрезмерной эмоциональности. Даже если чувствуете злость или чрезмерную радость – попробуйте сначала успокоиться, а уже потом принимать любое решение.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 грудня 2018
Гороскоп на 27 декабря 2018 для Рака

Вам необходимо быть очень внимательным к собственному окружению и фильтровать все, что вам говорят – ведь надвигается настоящее цунами слухов и разнообразных домыслов. Если будете верить на слово всем – можете оказаться в центре неприятной интриги, где вас будут использовать. Таким образом, вы можете испортить отношения с человеком, который вам очень дорог.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 грудня 2018
Гороскоп на 27 декабря 2018 для Льва

Не бойтесь проявлять инициативу и предлагать собственные идеи. Есть большая вероятность, что руководители это заметят и вручат вам премию. Возможно, вас даже повысят. Поэтому будьте настойчивыми и у вас обязательно все получится.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 грудня 2018
Гороскоп на 27 декабря 2018 для Девы

Не бойтесь просить о помощи у единомышленников – самостоятельно вы не сможете следить за всеми делами, чем только повышаете риск провала.

Читайте также: Гороскоп на неделю 24-30 декабря 2018 для всех знаков Зодиака

В то же время это очень благоприятное время в коммерческом плане. Реклама и продажи будут иметь большой успех. К тому же, можете смело делать дорогие покупки – гаджетов или бытовой техники.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 10 листопада 2018
Гороскоп на 27 декабря 2018 для Весов

Старайтесь не торопить события и решать проблемы только по мере их поступления. Не принимайте серьезных изменений в работе самостоятельно, а старайтесь советоваться с коллегами, если не имеете уверенности в своих решениях.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 грудня 2018
Гороскоп на 27 декабря 2018 для Скорпиона

На работе у вас не очень простой период. Вам придется много работать, не исключено, что сверхурочно. Но это принесет свои плоды в будущем, возможно, в виде повышения.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 грудня 2018
Гороскоп на 27 декабря 2018 для Стрельца

Стрельцов ожидает удача во всех сферах жизни. Однако не тратьте силы на то, что в будущем принесет убытки. Это особенно касается увлечений, бизнеса и новых контрактов. Все тщательно проверяйте.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 грудня 2018
Гороскоп на 27 декабря 2018 для Козерога

Вторая половина дня благоприятна для воплощения новых идей на работе, а также обучения. Вообще, успех с учебой  вас не будет покидать еще ближайших несколько месяцев. Так что возьмите максимум из этого периода!

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 грудня 2018
Гороскоп на 27 декабря 2018 для Водолея

Будьте максимально внимательны к своим словам и обещаниям этого дня. Неоправданные ожидания относительно вас могут подорвать ваше доверие в коллективе или семье. Поэтому если вы не можете с чем-то справиться – смело просите о помощи. Возможно, придется пожертвовать своим выходным ради работы.

Читайте также: Календарь стрижек на декабрь 2018: полезные советы

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 грудня 2018 для Риб

Гороскоп на 27 декабря 2018 для Рыб

В четверг нужно быть внимательным во время любых переездов. Особенно, если вы владелец авто. По возможности, передвигайтесь в этот дня только пешком, а дальние поездки лучше перенести на другой день.

Теги: LifeStyle Новости культуры Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какой украинский фильм 2018 года вы считаете лучшим? Опрос
26 декабря 21:00 Какой украинский фильм 2018 года вы считаете лучшим? Опрос
122
Рождественский пост 2018: что нельзя делать в течении 40 дней
26 декабря 20:06 Рождественский пост 2018: что нельзя делать в течении 40 дней
3066
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
26 декабря 17:00 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 33163
Не только Джон Сноу: в каких фильмах сыграл актер Кит Харингтон
26 декабря 15:55 Не только Джон Сноу: в каких фильмах сыграл актер Кит Харингтон
91
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
26 декабря 13:08 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
39313
Самые курьезные модные провалы 2018 года, от которых невозможно сдержать смех
25 декабря 18:00 Самые курьезные модные провалы 2018 года, от которых невозможно сдержать смех
Юлія Михайлова 1069
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук